La zona blava de l’ORA recupera des de hui el seu horari de 9 a 14 i de 16 a 20 hores

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió del setembre passat modificar les condicions de l’aparcament regulat

Des de 2021, el període general de pagament en totes les zones regulades de la ciutat era de 9 a 21 hores

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha denunciat que les condicions anteriors tenien “un clar afany recaptatori”

Rueda de prensa de grezzi

Des de hui dilluns, 30 d’octubre, l’horari de pagament de la Zona Blava de l’ORA torna a ser de 09.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores. Recupera les condicions que funcionaven abans de la modificació de l’ordenança municipal reguladora. La corporació municipal va aprovar el passat 26 de setembre tornar a les condicions de l’estacionament regulat en els termes que funcionaven fins a juny de 2021. Que van decaure després que l’anterior govern modificara l’ordenança.

L’alcaldessa, María José Catalá, ja havia anunciat prèviament la voluntat del seu equip de govern de deixar sense efecte les condicions que operaven fins ara en l’aparcament urbà. Una vegada constituït el nou govern de l’ajuntament, la iniciativa ha tirat avant, recolzada pel Ple Municipal en la sessió del setembre passat. Amb els vots favorables dels grups de govern: PP i Vox, els qui van acordar revertir i deixar sense efecte els horaris d’aparcament de vehicles en les zones d’estacionament regulat de la ciutat, ORA.

Tal com va explicar en el seu moment el regidor de mobilitat, Jesús Carbonell, esta proposta és una mesura inclosa en el programa. Amb el qual el grup municipal popular va participar en les passades eleccions municipals. “Entenem que l’esperit de l’ORA és la rotació; però els horaris que han estat funcionant últimament no afavorien. Per exemple, que el veí que torna a la seua casa a menjar puga trobar aparcament gratuït en este horari”. Carbonell ha reiterat que l’horari impulsat pel govern anterior. Que establia un període general de pagament de 9 a 21 hores en totes les zones regulades, tenia “un clar afany recaptatori”.