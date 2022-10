L’Associació de veïns de les Basses-Ribera ha emès comunicat de premsa per tal d’aportar la seua postura davant la situació que viu el barri, respecte a les obres necessàries en el barranc de La Casella i el pont de Xàtiva, per tal de reduir les inundacions en la ciutat quan les pluges són abundants.

Andrés Virgin, president de l’Associació de Veïns de Les Basses-Ribera, ha declarat que “allò que volen fer, no donarà resultat perquè la pega està en el pont de Xàtiva, el qual ha d’ampliar la seua capacitat”.

Des de l’AAVV Les Basses-Ribera apunten, al seu comunicat que el govern de la Vila, per via d’urgència, aprovà en 2016 la construcció del Canal interceptor de Les Basses desestimant al·legacions i recursos ciutadans i, afegeixen que, el passat desembre en la presentació del estudis d’inundabilitat encomanats a la Universitat Politècnica, Juan Marco, atribuí al pont de Xàtiva, per la seua insuficient secció, la causa de les inundacions a Alzira.

Finalment, des de l’AAVV Basses-Ribera, encoratgen la Corporació de la Vila, a aconseguir que els diputats i senadors dels seus respectius partits voten favorablement la partida finalista per fer un nou pont de Xàtiva i per ampliar-lo des de la tancà de Sant Antoni fins al riu Xúquer.