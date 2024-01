Per a poder optar a les ofertes de treball cal donar-se d’alta en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Durant este any Labora ha oferit més de 33.000 ofertes de treball

Labora ha reforçat la plantilla d’especialistes en empreses per a captar més ofertes d’ocupació

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, oferix actualment en el seu portal web PuntLABORA més de 2.000 llocs de treball. Als quals poden optar totes aquelles persones inscrites en l’organisme públic. Per a poder accedir a estes ofertes, les persones hi han d’estar donades d’alta. A qualsevol dels llocs oferits poden optar persones tant desocupades com ocupades.

Una vegada inscrites, per a accedir a les ofertes de PuntLABORA només és necessari identificar-se amb el DNI/NIE i el pin. Posteriorment, les persones interessades poden buscar per paraules clau segons l’àmbit laboral i/o triar la província si no tenen tan definit el lloc de treball.

En els llocs de treball, la ciutadania disposa d’informació, com ara descripció de les tasques, requisits i condicions laborals. Així mateix, cada oferta disposa d’un codi de referència que permet a les persones poder consultar en el seu Espai Labora en cas que tinga algun dubte. Si és el cas, la persona sol·licitant podrà indicar què li interessa i començar el procés de candidatura.

Cal recordar que són les empreses de la Comunitat les que posen les ofertes en el portal PuntLABORA. Les que realitzen la selecció entre les persones que s’hi presenten i complisquen amb els requisits que demanen.

Labora acaba de reforçar la seua plantilla de personal especialista en empreses

Sobre este tema, Labora acaba de reforçar la seua plantilla de personal especialista en empreses. Amb 54 professionals nous, amb l’objectiu de captar més ofertes de treball per a les persones desocupades de la Comunitat.

En este sentit, és molt important que les persones tinguen la seua demanda d’ocupació actualitzada, amb totes les dades de formació i experiència al dia. Este procés es realitza en Labora a través de l’autoentrevista.

Cada vegada que es vullga optar a una oferta, no farà falta omplir novament les dades personals; la formació (mèrits acadèmics); l’ocupació (experiència laboral realitzada fusionada amb aquella demanada), i la disponibilitat horària, els coneixements informàtics, el permís de conduir o altres carnets, ja que ja estarà introduït en el sistema.



No obstant això, el sistema permet incorporar, a més, un currículum en format PDF per a cada inscripció, ja que deixa afegir-hi informació complementària que en l’autoentrevista no queda recollida, com ara cursos no reglats i voluntariats, entre altres.

Cal remarcar que, si la persona candidata no s’ajusta als requisits imprescindibles o si ja hi ha postulants suficients, no es podrà continuar amb el procés, a pesar que donarà l’opció d’enviar el currículum igualment.

Fins a este mes de desembre ja s’han superat les 33.000 ofertes laborals difoses a la ciutadania en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Treballar a Europa

Un altre dels serveis que oferix Labora és el de les ofertes d’ocupació a escala europea. Per a dur-ho a terme, la xarxa EURES es convertix en un servei que ha demostrat ser especialment útil.

Este portal europeu de cooperació de serveis d’ocupació, dissenyat per a facilitar la lliure circulació de les persones treballadores, permet realitzar una investigació més acurada i filtrar més específicament, com per exemple a quin país de la Unió Europea es vol anar, el sector o la professió.