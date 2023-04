L’Administració s’enroca en la via judicial contra els expropiats de Parc Sagunt II

La responsable de EEE, María José Mira, al·lega que acceptar el preu just del jurat d’expropiació seria “prevaricació”, malgrat que això succeeix en el 99% dels processos

Parc Sagunt II

L’entitat pública Espais Econòmics Empresarials (EEE), participada per la Generalitat Valenciana i el Govern central s’enroca en la via judicial. I manté els recursos contra el preu just marcat pel jurat provincial d’expropiació per als terrenys dels expropiats de Parc Sagunt II. Que albergaran la gigafactoría de Volkswagen. Aquesta va ser la postura mantinguda per part de la màxima responsable de EEE, María José Mira. Al seu torn secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Generalitat Valenciana. Durant l’última reunió amb l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ Llauradora. A la qual també van assistir l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i la presidenta de l’Associació d’Empresaris del Camp de Morvedre (ASECAM), Cristina Plumed.

Informe realitzat per SEPIDES, un grup empresarial pertanyent a la Societat de Participacions Industrials (SEPI)

Mira va al·legar que pagar el preu just del jurat provincial d’expropiació com sol·liciten els propietaris del sòl seria motiu de “prevaricació”. Ja que, al seu judici, seria contrari a l’informe realitzat per SEPIDES, un grup empresarial pertanyent a la Societat de Participacions Industrials (SEPI). Organisme públic dependent del Ministeri d’Hisenda. No obstant això, els representants de AVA-ASAJA i LA UNIÓ van respondre a Mira que “en el 99% dels processos expropiatoris s’accepta el que marca el jurat provincial d’expropiació. Perquè és l’òrgan oficial de la pròpia Administració que acredita els principis de legalitat, veracitat i encert. Potser en el 99% dels casos l’Administració està incorrent en prevaricació? Si EEE encarrega un informe intern és lògic que la quantia siga menor en coincidència amb els seus propis interessos. Però, mentre no es demostre que el jurat provincial d’expropiació ha comés un error. És la quantia del jurat la que ha de tindre’s en compte”.

AVA-ASAJA i LA UNIO exigeixen a la Generalitat Valenciana i el Govern central que “deixen d’embullar amb un embull d’administracions contra altres administracions. I posen sobre la taula una solució definitiva per als expropiats de Parc Sagunt II. No estem per a reunions que només serveixen per a perdre el temps i la paciència. Ens dona la sensació que els polítics estan tractant de guanyar temps per a, després de les eleccions. Portar als agricultors als tribunals amb l’afany de pagar-los menys i diversos anys més tard. Però no ens quedarem quiets durant la campanya electoral, sinó que tornarem a eixir al carrer i farem mobilitzacions fins que l’Administració entre en raó i pague un preu just pel sòl de la gigafactoría. Sí a Volkswagen però no a costa dels agricultors”.