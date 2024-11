L’Agència Tributària Valenciana posa a la disposició de la ciutadania un servici d’atenció presencial, telefònica i electrònica sobre les mesures de suport a les persones afectades per la DANA

L’Agència Tributària Valenciana (ATV) també ha creat un apartat en la seua pàgina web per a recopilar la informació de les mesures i ajudes que s’estan aprovant

L’Agència Tributària Valenciana (ATV) ha posat a la disposició de la ciutadania un servici de consulta sobre les mesures tributàries, ajudes econòmiques i altres iniciatives que s’estan adoptant tant per les diferents administracions públiques com per altres entitats que també estan promovent mesures en suport a les persones afectades per la DANA a la província de València, com el Col·legi Notarial o el Col·legi de Registradors de la Propietat.

D’esta manera, les persones que vullguen fer una consulta poden acudir presencialment a la seu de l’ATV a València (carrer Gregorio Gea, 14) o a les seues delegacions a Alacant (carrer Churruca, 25) i Castelló (plaça Tetuan, 38-39), o de manera alternativa també poden escriure un correu electrònic a l’Oficina d’Atenció al Contribuent (oac_atv@gva.es) o contactar telefònicament a través del número del centre d’atenció a l’usuari (961 61 31 99).

Este servici d’atenció ciutadana se suma al que l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) també ha posat a la disposició dels afectats en les seues oficines de la província de València.

D’altra banda, l’ATV ha creat un apartat en la seua pàgina web, que està en contínua actualització, en la qual s’està reunint tota la informació de les mesures conforme es van publicant. Es pot accedir a través de la portada de la pàgina web de l’ATV o mitjançant este enllaç.

L’objectiu és recopilar totes les mesures i informació i enllaçar-les amb la seua corresponent normativa i procediment i així facilitar que tant la ciutadania com els col·laboradors socials (assessors fiscals, advocats, etc.) puguen accedir a tota esta informació de manera àgil i senzilla.

Durant estos dies, l’Agència Tributària Valenciana ha estat en contacte amb diferents col·lectius i entitats, escoltant i analitzant les propostes rebudes per part d’estos. Tot això en el marc de l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, que és un òrgan de col·laboració entre l’àmbit públic i privat.