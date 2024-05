En 2024 es destinaran 200.000 euros a l’augment de la productivitat, la millora dels rendiments i la sostenibilitat de les explotacions

Les subvencions, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, formen part del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, que ha sigut ampliat fins a desembre de 2025

L’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (Avfga) organisme dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria d’ajudes per a plans de reconversió i reestructuració de col·lectius.

Concretament, l’Avfga destinarà l’any 2024 un total de 200.000 euros amb la finalitat de contribuir a pal·liar alguns dels problemes que afecten les explotacions agràries valencianes, com l’excessiva fragmentació de les propietats o la limitada modernització de les explotacions.

Estes ajudes s’inclouen en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, el termini d’execució del qual ha sigut ampliat fins al 31 de desembre de l’any 2025, de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2000.

La finalitat de les ajudes consistix a incentivar la realització d’actuacions sobre un conjunt de parcel·les, a fi de fer una reconversió i/o reestructuració col·lectiva per a poder dur a terme una gestió conjunta, a l’ús en comú racional dels mitjans per a la realització d’activitats agràries, així com un altre tipus d’iniciatives que afigen valor al conjunt de parcel·les i produccions.

Per a l’obtenció d’estes ajudes s’han de fixar alguns objectius com ara la consecució d’explotacions agràries d’una estructura adequada i viables des d’un punt de vista agronòmic i econòmic, la millora de l’eficiència hídrica i energètica dels sistemes de reg, la reducció dels costos de producció, i del consum d’inputs, i d’esta manera augmentar la competitivitat de l’explotació en el seu conjunt.

També es valoraran actuacions dirigides a l’adaptació de la producció a les demandes del mercat, a la millora de la qualitat dels productes, així com a la conservació de l’entorn natural, en evitar l’abandó de les parcel·les.

Entre els gastos subvencionables estan previstos la compra de terres agrícoles, la gestió en comú de parcel·les, la millora de l’eficiència hídrica i energètica en l’ús d’aigua de reg o la implantació de mètodes de cultiu tecnològicament avançats, així com l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor o marques registrades.

Podran ser beneficiaris les cooperatives, les societats agràries de transformació o qualsevol altra entitat associativa amb personalitat jurídica, que agrupe persones físiques o jurídiques.

És important recordar que l’entitat associativa ha de tindre entre els seus objectius la gestió conjunta de l’explotació, amb la finalitat de millorar la seua adaptació al mercat, l’increment dels seus beneficis i la seua viabilitat econòmica.

Per a obtindre més informació sobre estes ajudes es pot consultar el DOGV en l’enllaç següent: