L’Agenda Jove d’estiu de Paiporta torna a omplir d’activitats per a joves el mes de juliol.

L’aposta per les alternatives lúdiques i educatives per a joves de matins i vesprades obté una gran resposta, amb l’ocupació de totes les places oferides.

Les activitats proposades pel Centre Jove de Paiporta per a la temporada estival han obtingut de nou una resposta molt positiva de banda de la joventut. Tallers com el de manga, creació d’aplicacions de joc o el de comunicació a través de xarxes socials han despertat l’interés entre la població jove del municipi.

Finalment, el balanç ha sigut de 125 places ocupades entre tots el tallers, les sessions d’entrenament de cal·listènia i les setmanes temàtiques de cuina i costura.

Per a l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, «vore els tallers plens de joves reflexa el gran treball dut a terme des del Centre jove. La joventut és una part important de la població per a nosaltres i, per això, hem de continuar treballant en aquesta línia».

L’Agenda Jove es consolida entre la joventut paiportina com a alternativa lúdica i educativa, amb grups estables i la incorporació de nous joves en cada nova edició.