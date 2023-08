L’Agrupació Musical L’Artística de Carlet Deleita a Cantalejo en un Concert Especial de Festes

L’Artística de Carlet Actua a Segòvia: Cercavila i Concert en Honor a les Festes de Cantalejo

Reconeguts pels seus Esforços: Felicitacions del Vicepresident de la Diputació de Segòvia

L’Agrupació Musical L’Artística de Carlet ha tingut un paper destacat a la localitat segoviana de Cantalejo, participant al concert organitzat per l’associació cultural Arbolada Musical de Cantalejo. Juntament amb la banda local, els músics carletins han realitzat una cercavila per tot el poble, delectant als presents amb un concert especial de les peces més interpretades a les nostres festes patronals.

El vicepresident de la Diputació de Segòvia no ha volgut perdre’s l’esdeveniment, i ha felicitat a la banda per l’esforç i la dedicació mostrats en assistir a la inauguració de la setmana de festes de Cantalejo. Aquest reconeixement va ser una nota destacada en un esdeveniment que va unir cultures i tradicions musicals.

L’Artística de Carlet no va estar sola en aquesta aventura; l’agrupació va ser acompanyada pel 1r tinent d’alcalde i regidor de Cultura, així com pel regidor de Falles i Festes. La presència d’aquests representants municipals va donar suport i va subratllar l’importància de la música i la cultura com a eixos de connexió entre comunitats.

La participació de l’agrupació a Cantalejo no és només una mostra del talent i l’entusiasme dels seus membres, sinó també una representació de la riquesa cultural de Carlet. La seua actuació ha estat un exemple de com la música pot unir persones de diferents llocs, celebrant la diversitat i el patrimoni comú.

Amb aquest concert, l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet continua consolidant-se com un referent en l’àmbit musical, no només a la Comunitat Valenciana, sinó també en altres parts d’Espanya. La seua passió i dedicació per la música són un orgull per a la seua ciutat natal i una inspiració per a altres músics i agrupacions.