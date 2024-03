La regidoria d’Acció cultural, Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament ha adquirit el quadre de Teodoro Andreu Sentamans

L’obra formarà part dels fons del Museu de la Ciutat com a mostra representativa de l’estil valencià del segle XX

La regidoria d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València. Ha adquirit el quadre del reconegut artista valencià Teodoro Andreu Sentamans, “Retrato de Vicenta Simó Muedra”.

L’obra ha sigut adquirida a la família de la retratada per 4.500 euros. Ara passa a mans del Museu de la Ciutat per enriquir així la col·lecció municipal. Que comptava amb escassa representació d’aquest tipus de retrats.



El reconegut deixeble de Sorolla va pintar este oli sobre llenç en 1911 per encàrrec dels pares de la retratada. És mostra del característic tractament de la llum, propi de l’artista i del període. L’obra està ambientada en València, presumiblement en algun dels jardins de la ciutat o prop del riu Túria i representa la jove a cos sencer a l’aire lliure.



En 1911, Teodoro Andreu ja era un pintor reconegut. Que havia estat condecorat amb la medalla d’or en l’Exposició Regional de 1909 i en l’Exposició Nacional de 1910.



El Museu de la Ciutat es troba immers en el pla museològic, l’eix central del qual serà el segle XIX i bona part del segle XX. Segons el regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, José Luis Moreno, “esta adquisició és una excel·lent oportunitat per enriquir el nou discurs expositiu del Museu de la Ciutat”.