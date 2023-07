El consistori sumarà a la convocatòria de 69 places del Cos Municipal de Bombers, que es troben en tramitació en estos moments, les 8 de l’Oferta d’Ocupació Pública del 2023. Sent en total 77.

A més, el cos de la policia local també es veurà reforçat. A banda de la convocatòria de 77 places que hi ha actualment, s’afegiran 10 corresponents de l’oferta d’ocupació pública del 2022 així com 20 d’este any, sent el total 107 llocs.

Així es desprén dels acords adoptats en la Junta de Govern Local que ha aprovat afegir a les convocatòries en tramitació, les places derivades de les Ofertes d’Ocupació Pública pendents. L’objectiu és agilitzar els processos, incrementar les plantilles de bombers i policies i tindre més efectius als carrers de la ciutat al més prompte possible”, tal com ha manifestat la regidora de l’Àrea de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent.

Per la seua part, el regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell ha explicat que “estos acords s’emmarquen en l’objectiu del govern municipal de reforçar el personal i els mitjans dels qui vetlen per la seguretat ciutadana”. Segons Carbonell, el successor d’Aarón Cano, la seguretat és una de les prioritats del govern municipal, perquè els ciutadans es tornen a sentir segurs als carrers de València.

Així mateix, Carbonell ha assegurat que “amb els nous acords de govern, s’incrementarà el nombre d’efectius que vetlen per la seguretat de la ciutadania i la ciutat en cas d’incendis i diferents emergències, amb 77 bombers. I a més, la ciutat comptarà amb 107 agents per a treballar en els diferents servicis i unitats de la Policia Local.