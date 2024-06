L’espai d’emmagatzematge del SIAM s’ampliarà amb una nau propietat municipal, situada molt pròxima al magatzem actual de Vara de Quart

El regidor José Luis Moreno ha assegurat que l’objectiu és “facilitar l’habilitació de nous depòsits, reorganitzar els ja existents en altres magatzems de titularitat municipal, i mantindre les restes patrimonials en condicions de conservació”

Es calcula que l’habilitació de la nau es realitzarà a partir de setembre, una vegada s’haja buidat del material d’enllumenat que acull actualment

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Cultura, ha resolt ampliar les instal·lacions dedicades a l’emmagatzematge i catalogació de les troballes i restes arqueològiques trobades a la ciutat, que gestiona el Servici d’Investigació Arqueològica Municipal, SIAM. Tal com ha explicat el regidor de Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, estes instal·lacions s’ampliaran en breu amb una nau de propietat municipal que està localitzada en el polígon de Vara de Quart, molt pròxima a la nau d’emmagatzematge de què actualment disposa el SIAM.

Atés que la nau que es preveu dedicar al magatzematge està actualment ocupada per material d’enllumenat, cal buidar-la primer i traslladar este material a una altra ubicació. De fet, des de Servicis Centrals Tècnics de l’Ajuntament ja està preparant el buidatge d’una segona nau que l’ajuntament té en el carrer Daniel Balanciart, en la qual es depositarà el material del Servici d’Enllumenat.

Tal com ha avançat el regidor Moreno, es preveu que el buidatge estiga conclòs abans del pròxim mes d’agost, de manera que el trasllat del material d’enllumenat des de la nau de Vara de Quart a la de Daniel de Balaciart s’efectuarà al setembre. A partir d’eixe moment, el personal del SIAM podrà planificar i procedir al trasllat de material arqueològic a la nau veïna.

En este nou espai guanyat per al SIAM es depositaran, entre altres objectes, les làpides i elements petris que es van retirar en el seu moment dels magatzems dels antics escorxadors de Borbotó i d’En Corts per tal d’assegurar la seua conservació. Així mateix, es traslladaran a esta nova ubicació les abundants restes recuperades en l’excavació de la muralla islàmica de la plaça de l’Àngel, que ja han sigut traslladats al SIAM.

José Luis Moreno ha explicat que a través d’esta iniciativa, “acomplirem el compromís adquirit per l’actual corporació municipal, d’ampliar els espais destinats al SIAM, mitjançant la posada en ús per a això de les naus propietat de l’ajuntament en el polígon de Vara de Quart”. Tal com ha afegit el regidor, l’objectiu és “facilitar l’habilitació de nous depòsits, reorganitzar els ja existents en altres magatzems de titularitat municipal, i mantindre les restes patrimonials en les degudes condicions de conservació”.