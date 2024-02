El Pla arreplega totes les ferramentes, recursos i plans de seguretat i emergència per a les Falles 2024

El Pla de Prevenció d’enguany preveu una nova via d’emergència des del carrer Sant Vicent Màrtir cap al carrer Sant Pau i des d’avinguda Marqués de Sotelo cap a l’Ajuntament

La Comissió de Protecció Civil ha aprovat el Pla de Prevenció per a les Falles de 2024, que inclou la mobilització de vehicles i efectius de bombers, així com voluntaris de protecció civil, per garantir la seguretat durant els actes fallers.

També s’ha establert per evitar aglomeracions a la plaça de l’Ajuntament a les mascletaes

Els bombers ja han començat amb les revisions i inspeccions per assegurar la seguretat dels edificis i carpes de les comissions falleres. En total, s’espera un dispositiu de 380 bombers per a la nit de la Cremà. Aquest pla complementa el Pla de Seguretat amb més de 3.500 policies locals, preparant la ciutat per rebre als visitants durant les Falles.