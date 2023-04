L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, ha volgut avançar part de la programació. Que està preparant per a les pròximes Festes Majors del municipi que se celebraran el mes de setembre. La idea, assenyala la regidora de Festes, Gema Navarro, “és aglutinar en estos dies de festa. Una sèrie d’actes molt variats perquè gaudisca la ciutadania, acoblant-nos a tots els gustos i edats”.

Així, el programa de les Festes Majors inclourà les actuacions d’artistes nacionals com ara Macaco i OBK, i també de caràcter internacional com Kate Ryan.

“A més, s’oferiran les actuacions de l’orquestra Euforia i de les nostres bandes de música. I per als més xicotets de la casa, s’inclouran jornades de jocs i espectacles musicals perquè gaudisquen molt d’eixos dies”, ha explicat Gema Navarro, qui ha avançat també que “generalment, les actuacions seran de caràcter gratuït perquè puguen gaudir-les el màxim nombre de persones. Per això, m’agradaria animar a la ciutadania, i visitants, al fet que ens acompanyen i compartisquen amb nosaltres eixos dies tan importants per al municipi”.