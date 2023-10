El vicealcalde de Catarroja, Jesús Monzó, i el regidor de Modernització, José Cuberos, s’han reunit amb el president de l’associació, Antón Cortés, per fer la cessió del material informàtic

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Modernització, ha cedit 10 ordinadors a l’Asociación Gitana de Acción Social Opre Jierh de Catarroja. «Per continuar donant ús al material informàtic reposat en l’Ajuntament. Ajudar a les associacions en la seua digitalització i ampliar el programa d’activitats formatives que les entitats puguen fer amb els ordinadors». Explica el regidor José Cuberos.

En total, són 10 ordinadors «que aprofitarem per a les classes de repàs de l’alumnat de primària i ESO i per a la realització de tallers de formació per a la gent adulta. Entre elles, la de recerca activa d’ocupació». Comenta el president de l’associació, Antón Cortés, qui en nom de les persones sòcies ha agraït a l’Ajuntament la cessió del material.

Els ordinadors «formen part d’un paquet informàtic que l’Ajuntament ha retirat i que oferim a les entitats locals perquè facen ús». Remarca el vicealcalde de Catarroja, Jesús Monzó. «Dinamitzar la vida associativa ajuda a la cohesió social, i des de l’Ajuntament ho fem de manera transversal. Tant amb les ajudes, com amb les col·laboracions de cessió de material, que en el cas de la informàtica, reforcen la implementació digital i l’accés a les noves tecnologies» ha explicat.