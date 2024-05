La plaça acollirà esta commemoració, que enguany se celebra un dia abans, amb activitats des de les 10.00 fins a les 19.00 hores

Participaran entitats com l’Associació Valenciana d’Apicultura Urbana (AVAU) i l’ONG EcocolmenaA

El Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció d’Emergències i Protecció Civil realitzarà dos simulacres de recuperació d’eixams al balcó de l’edifici principal

L’Ajuntament de València celebrarà, un any més, el Dia Mundial de les Abelles. Però l’avança un dia respecte a la data establida per Nacions Unides (ONU), el 20 de maig. És a dir, la celebració es durà a terme el diumenge, 19 de maig, entre les 10.00 i les 19.00 hores. Amb això, es pretén garantir que el nombre més gran possible de persones s’acoste a conéixer el projecte d’apicultura urbana de la ciutat. Així com els beneficis que aporten estes magnífiques pol·linitzadores, les abelles.

Des de l’ONU, assenyalen que l’objectiu principal d’establir este dia internacional “és protegir les abelles i a altres pol·linitzadors perquè puguen contribuir de manera significativa a resoldre els problemes relacionats amb el subministrament d’aliments en el món.

La pol·linització és un procés fonamental per a la supervivència dels ecosistemes, essencial per a la producció i reproducció de molts cultius i plantes silvestres. Totes les persones depenem dels pol·linitzadors i per eixe motiu, és crucial controlar el seu declivi i detindre la pèrdua de biodiversitat”.

D’esta manera, s’instal·larà en la plaça de l’Ajuntament una carpa en la qual es mostrarà tot el material relacionat amb l’apicultura, incloent-hi un buc portàtil d’observació, on s’apreciarà la seua incessant activitat. A més, en col·laboració amb l’Associació Valenciana d’Apicultura Urbana (AVAU), es duran a terme diversos tallers (elaboració de veles, hotels d’insectes, etc.) per a totes les edats.

També participarà l’ONG Ecocolmena, que es dedica a la conservació i regeneració d’ecosistemes per a abelles i pol·linitzadors silvestres. Així mateix, hi haurà un mercat ambulant de mels i altres productes d’apicultura de la mà de professionals locals.

Cal destacar la col·laboració del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció d’Emergències i Protecció Civil, que realitzarà dos simulacres de recuperació d’eixams al balcó de l‘edifici principal del Consistori, entre les 12.00 i les 13.30 hores.