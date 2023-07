El nou consistori té previst revertir les condiciones de mobilitat del carrer

L’objectiu és primar la seguretat i l’accessibilitat de totes les persones usuàries d’esta via, sense oblidar les necessitats del veïnat i comerciants de la zona”.

Els regidors Jesús Carbonell i Paula Llobet s’han reunit amb l’Associació Veïnal Pla del Remei-Gran Via. Per a “buscar solucions entre el vehicle privat i el públic perquè siga el més eficient possible

Afirmen que estos canvis estan avalats per auditories de seguretat. Açò provocarà que es revertisquen els avanços portats a terme des del primer semestre de 2020.

La necessitat de reorganitzar la mobilitat d’este carrer

Com a responsables de les Àrees Municipals de Mobilitat i d’Economia i Grans Projectes, Jesús Carbonell i Paula Llobet. Respectivament, han defensat “la necessitat de reorganitzar la mobilitat d’este carrer, que també és una de les principals artèries comercials de València“. Al carrer hi ha diversitat d’opionions.

Hi ha una part del veïnat i de la ciutadania que pensa que amb esta mesura es beneficia el vehicle privat

En la trobada dels regidors amb una part del veïnat, Carbonell i Llobet també han abordat els anomenats punts negres. Afirmen que són un perill per a vianants i persones amb mobilitat reduïda”. Han recordat un estudi realitzat sobre este tema que, per exemple, “definia com a inadequat l’accés al carrer Colón a través de Gravador Esteve, amb probabilitat alta d’accident”.

Han considerat que en la incorporació al carrer Colón des del carrer Sorní, en els encreuaments a l’esquerra d’Hernán Cortés o Pizarro, es produïxen massa situacions de risc, per confluència de patinets, bicicletes i vianants, i falta de visibilitat”. L’informe de seguretat “alertava de la duplicació de passos de vianants en zona de convergència i divergència amb carrers adjacents, com Hernán Cortes”, i contemplava una “senyalització inadequada o inexistent del carril bici” i assegurava “el risc de xoc de ciclistes amb vianants i vehicles”.