L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), i gràcies al programa EMPUJU 2023, ha contractat 8 joves del municipi menors de 30 anys els quals, a partir d’este mes, i durant tot un any, exerciran el seu treball en diferents departaments del consistori.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora d’ADL, Àngela Marí; i el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez; han acudit a la sala d’actes de la Casa de la Cultura per a donar-los la benvinguda i desitjar-los una experiència molt gratificant.

El programa d’ocupació EMPUJU 2023 s’ha pogut desenvolupar gràcies a una aportació municipal de 126.772,52 euros i a una subvenció del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) de 123.680,28 euros. Les funcions que realitzaran les persones beneficiàries seran d’auxiliar administratiu, peó d’obra, peó pintor, peó electricista i peó d’oficis múltiples.

“Nosaltres, com a gestors municipals, tenim l’obligació social i política de recolzar sempre totes les opcions que contribuïsquen a generar ocupació. En este cas, les persones beneficiàries d’este pla desenvoluparan les seues funcions en el consistori, pel període d’un any.

És una manera de mitigar, en part, la situació de desocupació que poden patir moltes persones. Per això, des de l’Ajuntament, continuarem apostant per la posada en marxa de tots els plans d’ocupació subvencionats per institucions superiors”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha volgut també donar la benvinguda als beneficiaris de l’EMPUJU 2023 i desitjar-los que siga una experiència enriquidora per a ells i per a tota la societat suecana.

Per la seua part, la regidora responsable de l’ADL, Àngela Marí, ha remarcat “la importància d’ajudar a la ciutadania de Sueca perquè opte a un lloc de treball, especialment a la gent més jove, que pot trobar més dificultats a l’hora d’aconseguir una primera ocupació”.