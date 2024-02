L’Ajuntament convoca demà un Ple extraordinari en senyal de dol per les víctimes de l’incendi de Campanar

La corporació també guardarà un minut de silenci al final d’esta sessió plenària i el dilluns se sumarà a la concentració convocada per la FEMP

L’alcaldessa ha acompanyat al president de Govern, que s’ha traslladat a València per a conéixer de primera mà els detalls de l’incendi

La corporació municipal es reunirà demà, a les 11.45 hores, en un Ple extraordinari que se celebrarà en el Saló de Cristall. En senyal de dol per les víctimes de l’incendi registrat ahir dijous a la vesprada en un complex residencial del barri de Campanar. Seguidament, a les 12 hores, a la porta principal de l’Ajuntament, es guardarà un minut de silenci. “Per a mostrar el dolor i la solidaritat que la societat en general ha expressat davant este tràgic succés”.

Així mateix, l’Ajuntament se sumarà a la concentració silenciosa convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) “en memòria de les persones mortes”. Tal com ha anunciat l’alcaldessa de València, María José Catalá, després de reunir-se amb el president del Govern, Pedro Sánchez. En el Lloc de Comandament Avançat habilitat en la zona afectada.

L’alcaldessa, que ha destacat “l’esforç dels servicis de seguretat i emergències. El civisme dels veïns en estos moments”. Ha reiterat que “les administracions públiques treballen en l’habilitació d’una xarxa de seguretat. Perquè les víctimes no tinguen ni un minut d’incertesa davant la situació de desemparar que viuen”. Ha acompanyat al president del Govern que s’ha traslladat a València, per a conéixer de primera mà els detalls de l’incendi, “i ajudar, i mostrar el compromís i la solidaritat de la societat espanyola amb les víctimes d’este tràgic succés”.

Per la seua part seua, el president del govern ha parlat “de l’esperit de col·laboració i cooperació de les administracions que es desplega. Quan, per desgràcia, sorgixen estes tragèdies” i ha reafirmat “tota la col·laboració de l’Executiu a l’Ajuntament de València i la Generalitat”. Després de ressaltar que “la prioritat d’ara és la cerca de les víctimes, així com la salvaguarda dels servidors públics que han fet un treball excel·lent, fins i tot jugant-se la vida”.

En el Lloc de Comandament Avançat també s’han reunit el president de la Generalitat, Carlos Mazón, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i altres d’autoritats autonòmiques i locals, així com responsables dels Cossos de Seguretat que, en estos moments fan tasques de refresc de l’estructura de l’edifici per a localitzar possibles víctimes.