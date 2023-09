L’Ajuntament de Benifaió ha publicat en la seua seu electrònica https://benifaio.sedelectronica.es/board la convocatòria del “Premi Ciutat de Benifaió 2023”.

El període de presentació de candidatures ja està vigent fins al pròxim 29 de setembre

Com s’informa en les bases, el Premi Ciutat de Benifaió s’estableix per a distingir a persones físiques o jurídiques, entitats o col·lectius que pel seu treball i labor en activitats artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o d’investigació hagen destacat d’una forma pública i notòria afavorint als interessos de Benifaió i el progrés social, cultural i econòmic en general.

Les persones físiques han d’estar vinculades al municipi per naixement, residència o veïnatge.

S’estableix la festivitat del 9 d’octubre com la jornada per a fer lliurament, per part de la corporació municipal, d’aquest Premi Ciutat de Benifaió.

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz ha destacat que amb aquests Premis, que ja han arribat a la seua setena edició, “es pretén reconéixer des de l’Ajuntament el treball de col·lectius i persones que en els seus àmbits de treball exerceixen una labor molt important en benefici de la societat en general. Pensem que des del consistori s’ha de valorar i premiar aquest esforç”.