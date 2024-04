Destina 170.000 euros perquè les entitats sense ànim de lucre de la ciutat duguen a terme activitats i projectes que fomenten la participació ciutadana i l’associacionisme amb l’objectiu de “fer barri”, ha destacat Ferrer San Segundo

Les entitats podran presentar les seues sol·licituds del 6 al 31 de maig

L’Ajuntament de València ha aprovat destinar un import de 170.000 euros, distribuïts entre els deu districtes de la ciutat, a una línia de subvencions en concurrència competitiva dirigides al teixit associatiu. En concret, a les entitats sense ànim de lucre amb domicili social a la ciutat i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

La convocatòria contempla dos línies de subvencions, havent d’indicar-se en la sol·licitud la línia d’actuació per la qual se sol·licita la subvenció. D’una part, les activitats i processos de participació ciutadana, enfortiment del teixit associatiu i dinamització de la vida comunitària i les relacions entre veïns, i d’una altra, els projectes que desenvolupen el disseny i posada en marxa d’estudis, publicacions i iniciatives audiovisuals/tecnològiques que donen visibilitat a iniciatives de participació ciutadana.

“Hem volgut ampliar i flexibilitzar les activitats que poden acollir-se a subvenció amb l’objectiu de promoure que les entitats de tots els nostres barris i pedanies duen a terme activitats que involucren a la ciutadania, i incentivar que duguen a terme projectes que fomenten la participació i l’associacionisme. En definitiva, volem contribuir a fer barri i afavorir les relacions intergeneracionals entre veïns”, ha destacat la regidora de Participació, Acció Veïnal i Pedanies, María José Ferrer San Segundo.

La quantia màxima de la subvenció és de 4.000 euros per projecte, i el termini d’execució de les activitats i de les despeses subvencionables és el comprés entre el 7 de novembre de 2023 i el 15 d’octubre de 2024.

“Esta subvenció és independent de la convocada recentment per import de 80.000 euros per a ajudar a les associacions veïnals en les seues despeses corrents, a la qual podran presentar les seues sol·licituds al llarg del pròxim mes de setembre”, tal com ha recordat Ferrer San Segundo.

“Les subvencions dirigides a les entitats ciutadanes i veïnals de la ciutat són un clar exemple del compromís del govern municipal liderat per la nostra alcaldessa María José Catalá amb el teixit associatiu, i de l’aposta per donar suport a iniciatives que ajuden a vertebrar, dinamitzar i cohesionar a les persones que viuen en els nostres barris i pedanies”, ha conclòs la també primera tinenta d’alcalde.