L’Ajuntament convoca un minut de silenci en memòria de la jove atropellada en Algemesí

Algemesí ha guardat un minut de silenci hui dilluns, 26 de febrer, a les 12.00 hores a la porta de l’ajuntament, en memòria de la menor de 16 anys atropellada ahir en la ronda del Calvari de la ciutat.

José Javier Sanchis, alcalde d’Algemesí, ha afirmat: «Hem convocat este minut de silenci per honrar la memòria de Marta.

El que ha passat no ha sigut un accident de trànsit com els que es poden produir durant el dia a dia, açò ha sigut un accident homicida fet de forma intencionada i amb una víctima, una xiqueta de 16 anys que tenia tota la seua vida per davant. Evidentment, estem de dol i traslladem tot el nostre suport i tots els recursos municipals que tenim al nostre abast per a ajudar la seua família».

A continuació, ha afegit: «Simplement, el que podem fer és reclamar justícia i que eixa condemna siga exemplar i exemplaritzant. De res servix que els nostres cossos policials siguen eficients, detinguen les persones i facen un treball de camp i de carrer molt intens, si després eixa justícia no és tot l’exemplaritzant que ha de ser».

Com que s’ha decretat dia de dol, totes les banderes han onejat a mitja asta i s’han suspés i deixat sense efecte totes les autoritzacions d’esdeveniments culturals, festius i esportius del dia de hui.