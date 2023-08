L’Ajuntament d’Alaquàs Adquireix el Forn de la Senyoria: Inici d’una Nova Era per a l’Immoble més Antic del Municipi

Una Inversió Històrica: Recuperació i Rehabilitació del Forn de la Senyoria

El Futur del Forn: Plans per a un Espai Interpretatiu del Centre Històric i Museu

L’adquisició del Forn de la Senyoria, edifici del s. XIV, per part de l’Ajuntament d’Alaquàs és ja una realitat. El forn, popularment conegut com a “Forn de la nostra senyora de l’Olivar”, està ubicat al voltant del castell.

La seua adquisició per part del Consistori va estar aprovada en sessió plenària per un import de més de 260.000 €. El compromís del consistori ha estat a recuperar aquest immoble abandonat i en mal estat per rehabilitar-lo.

El què es pretén és convertir-lo en un espai interpretatiu del centre històric i museu. Però també construir una segona planta, creant un espai modern i polivalent, l’ús per a la qual encara està per definir.

Gràcies a les referències documentals sobre aquest forn, se sap que ha passat per diversos arrendataris i propietaris. Actualment, es troba en desús des que l’última família propietària tancara el negoci.

Veïns i veïnes de la localitat de l’Horta Sud coincideixen pel que fa a la millora que suposarà la rehabilitació d’aquest espai per al poble. Això simbolitza una gran passa en l’avantatge de la cultura i la història locals.

L’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, s’ha mostrat satisfet per poder continuar recuperant i ampliant el patrimoni històric i municipal. I, alhora, donar resposta a una important reivindicació dels últims anys per a recuperar i posar en valor aquest immoble.

Aquesta adquisició representa no solament un esforç financer significatiu, sinó també un compromís envers la preservació i la revitalització del patrimoni cultural. A través de la renovació d’aquesta estructura històrica, l’Ajuntament d’Alaquàs està traçant una ruta cap a un futur on la història i la modernitat coexisteixen en harmonia, reforçant la identitat i l’orgull de la comunitat.