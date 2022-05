L’Ajuntament d’Alaquàs construirà un nou aparcament

El nou aparcament, que comptarà amb una superfície total de 3.549 metres quadrats i un pressupost de licitació de 394.544 euros, podrà ser utilitzat també com a recinte per la celebració de tot tipus d’actes

L’Ajuntament d’Alaquàs construirà un aparcament en superfície junt al Poliesportiu Municipal del Terç, concretament en una parcel·la al costat dels actuals horts urbans. L’anunci de licitació s’ha publicat hui a la plataforma de contratació del sector públic i compta amb un pressupost de 394.544 euros. El termini previst per a la seua posada en marxa és de 5 mesos.

L’objectiu d’aquesta iniciativa municipal és donar resposta a les demandes ciutadanes d’aquesta zona pel que respecta a la mancança de places d’aparcament i cobrir així les necessitats de les persones que accedeixen a les instal·lacions esportives. A més, es té previst que aquest nou aparcament puga ser utilitzat també coma recinte firal per a la celebració de tot tipus d’actes firals, festius o musicals entre altres.

El nou aparcament comptarà amb una superfície de 3.549 metres quadrats i donarà cabuda a un total de 126 places: 118 per a turismes, 4 aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda, 4 per a vehicles elèctrics o híbrids i 5 per a motocicletes.

El projecte s’iniciarà amb una primera fase de neteja superficial i l’eliminació de la capa vegetal amb què compta el terreny actualment ja que és d’ús agrícola. L’actuació continuarà amb l’execució de la base de pavimentació per tal d’executar l’aparcament. A continuació s’executaran les instal·lacions urbanes de sanejament, aigua potable, enllumenat públic.

