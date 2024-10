Alberic guarda per a sempre les pintures de l’ArtAlberic amb la publicació d’un catàleg d’Obres

Este dijous, 17 d’octubre, la Biblioteca Municipal d’Alberic ‘Josep Lluís Doménech Zornoza’ ha acollit l’acte de presentació del Catàleg d’Obres de l’ArtAlberic

Es tracta d’una publicació que recull les 20 pintures murals que poden visitar-se al municipi, així com la descripció de les obres i la bibliografia de les i els artistes.

L’acte va comptar amb la participació de l‘Alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, el Regidor de Patrimoni de l’Ajuntament d’Alberic, Antoni Vicente, i el comissari de l’ArtAlberic 2025, Carles Senso. Segons explicava Carratalá en la presentació, “amb este catàleg volíem guardar les obres de l’ArtAlberic per a sempre. Quan veiem que una pintura va descolorint-se o inclús va saltant de la paret, són els mateixos artistes qui ens demanen no intervindre, perquè des del primer moment entenen que es tracta d’un art efímer. Sabem que amb el pas del temps estes pintures desapareixeran o quedaran molt deteriorades, i és per això que hem volgut recollir en esta publicació la col·lecció d’art al carrer que tenim al nostre poble”.

En la presentació del catàleg, a la qual van assistir un gran nombre de veïns i veïnes moguts per l’atractiu d’este certamen, van estar presents Sara Portero, qui ha col·laborat en la publicació amb la reacció de textos i part de la maquetació, i Ana Farinós, representant de la marca Turisme Comunitat Valenciana de la Generalitat.

El catàleg pot aconseguir-se en l’Ajuntament d’Alberic, tant en castellà com en valencià, de manera gratuïta.