L’Ajuntament d’Alberic torna a homenatjar a lespersones que ja foren reconegudes

Un llibre permet homenatjar de nou els premiats amb els Guardons d’Honor del 9 d’Octubre d’Alberic des del seu naixement fins l’actualitat

L’Ajuntament d’Alberic torna a homenatjar a les persones que ja foren reconegudes amb la màxima distinció de la localitat, els Guardons d’Honor del 9 d’Octubre. Ho fa a través d’un llibre elaborat pel doctor en Història i periodista Carles Senso, que ha recopilat els darrers deu anys de premis, des de 2013 fins a 2023. L’acte de presentació del volum tindrà lloc el divendres 19 d’abril de 2024 a partir de les 19:30 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament.

A la introducció del llibre (titulat “El millor d’Alberic. Guardons d’Honor del 9 d’Octubre (2013-2023)” i que ha sigut maquetat per Blauverd Impressors)”, l’autor reflexiona: “Distingim i estimem allò que coneguem. Convertim en costum allò que fem nostre. I, en acostumar-nos, repetim per a reviure. Recordar és, segons l’arrel etimològica, tornar a passar pel cor. És el principal objectiu d’este volum recopilatori: tornar a passar pel cor, en recordar, a les persones que han sigut merescudament homenatjades amb els Guar-dons d’Honor 9 d’Octubre, els premis més importants que es lliuren a Alberic. En el seu moment, cadascú en els seus anys, ja reberen un sentit homenatge, però com no ens agrada oblidar allò que és important, ara l’Ajuntament d’Alberic recull tot el que visquérem i els mèrits (actualitzats) que ostentaven i ostenten per a rebre un premi d’eixa importància”.

El llibre compta amb un epíleg elaborat per María Amparo Giménez qui, a tall de complement informatiu, aporta un documentat text sobre els Premis Nacionals d’Alberic, uns guardons lliurats per l’Ajuntament d’Alberic entre els anys 2000 i 2003 i que ompliren les festes locals del glamur i la popularitat d’insignes representants de la cultura, la societat o el món empresarial espanyol. Una diferent concepció del que ara són els Guardons d’Honor del 9 d’Octubre, que reconeixen els mèrits dels alberiquenys i alberiquenyes.

Segons agrega l’alcalde, Toño Carratalá: “Este llibre ens ajuda a avaluar el que tinguem a Alberic, que és molt. I el que tinguem és gent meravellosa que destaca en innumerables àrees de la vida. O, més bé, en totes perquè si alguna cosa han demostrat amb el pas dels anys també és la seua versatilitat. Alberiquenys i alberiquenyes en el món de l’astronomia, la medicina, les arts, la gastronomia, la literatura o l’esport. Són un exemple entre molts altres. Cal sentir molt d’orgull”.

El volum elaborat per Senso recull les trajectòries d’alberiquenys i alberiquenyes com Bernat Martínez, Amelia Ortiz, Jaume Martí, Josep Lluís Doménech, Jesús Huguet, Juan Bautista Meseguer, José Luis Sastre o Enrique Alonso, entre molts altres; o d’associacions com la Societat Unió Musical, la Comissió Local Fallera, el Grup Excursionista La Senda Sant Llorenç o clubs esportius com el Bàsket Misana, el Promeses Alberic o el club de taekwondo, a més d’aprofundir en la trajectòria dels forners reconeguts en els darrers anys amb la recentment creada Mona d’Or.

Un llibre per al record.