El programa “Alboraia et beca” incorpora hui a les persones becades per als mesos de juliol i agost

Aquest matí quinze estudiants de diferents titulacions han signat els seus contractes en qualitat de becats per als mesos de juliol i agost.

Els i les joves finalment seleccionades donaran suport a diferents serveis municipals gràcies al programa “Alboraia et beca”. El programa “Alboraia et beca” és finançat pel mateix Ajuntament d’Alboraia, en substitució a les beques en les administracions locals anteriorment gestionades per la Diputació de València.

Les persones que s’incorporen a la plantilla municipal amb aquestes beques rebran un suport a la seua formació, així com una compensació econòmica.

Hui han sigut rebuts per l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, que els ha desitjat “una estada positiva per a conéixer millor l’administració pública”, a més “d’agrair el treball que exerciran, alhora que obtenen formació i experiència laboral”.

Els estudiants seleccionats cursen titulacions relacionades amb els serveis de Biblioteca, Turisme, Secretaria, Medi Ambient, i Salvament i Socorrisme; departaments en els quals realitzaran la seua estada durant aquest estiu. Tindran una jornada de 20 hores setmanals durant els mesos de juliol i agost, la retribució del qual serà de 500 € al mes.