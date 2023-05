L’Ajuntament d’Alboraia lloga el solar al costat del CEIP Ausiàs March per a hort escolar i aparcament públic

L’acord entre el Consistori i la comunitat de veïns posa fi a l’estat d’abandó de l’espai privat. Davant la dificultat de posar d’acord a una gran quantitat de propietaris

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i la comunitat de veïns propietària de l’històric solar, representats per la presidenta Antonia Hueso. Han signat un conveni d’arrendament per a ús públic del Consistori. Amb una inversió de 6.050 euros, el contracte de lloguer tindrà una vigència d’un any. Prorrogable per mesos naturals fins a un màxim de 4 anys.

D’aquesta manera, l’ara solar, situat entre els carrers Coret i Peris, Pintor Valero i Cullera. Donarà pas a un hort escolar per al centre educatiu públic CEIP Ausiàs March i a un aparcament públic. Ho farà en els 1.531 metres quadrats que ocupa aquest espai. On va estar situat un edifici privat que va ser esfondrat fa més de 15 anys en sofrir problemes d’aluminosis.

Miguel Chavarría, alcalde d’Alboraia, ha destacat la importància de la notícia: “L’acord ens permet sumar un nou equipament al col·legi públic Ausiàs March, a més d’establir un punt d’aparcament gratuït en un barri de persones vulnerables econòmicament, dins del nostre projecte d’establir aparcaments d’alleujament en el municipi”. El primer edil explica, a més, que durant anys “s’ha estat treballant amb les més de 60 famílies per a donar solució al solar sense ús”.