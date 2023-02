L’empresa CTL Sanitat va instal·lar trampes intel·ligents en alguns embornals del municipi, una actuació pionera a la comarca de l’Horta Nord

Divendres passat 24 de febrer, es van presentar a Alboraia els equips de l’empresa CTL Sanidad Ambiental. Destinats per al control de plagues com ara mosquits, ocells, desinsectació i desratització de via pública i centres públics contractats per l’Ajuntament. Així com per al control de rates i paneroles en la xarxa de clavegueram per part d’FCC Aqualia.

Destacar que els equips de CTL empra de manera pionera trampes intel·ligents de control remot de rosegadors en clavegueram i centres públics.

A l’acte van acudir l’alcalde del municipi, Miguel Chavarría, i les regidores de Medi Ambient i Urbanisme, el cap de servei d’FCC Aqualia Alboraia i per part de CTL el director tècnic, el responsable tècnic i quatre tècnics, així com dos especialistes en trampes de control remot. A més de dos vehicles, un d’ells tot terreny i amb canó nebulitzador articulat.

L’Ajuntament d’Alboraia reforçarà així el control de plagues en el municipi adaptant les últimes tecnologies en el sector, més eficients i respectuoses amb el medi ambient.