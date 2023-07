L’Ajuntament d’Alcàsser fa públiques les al·legacions que va presentar per a frenar la macro depuradora

Alberto Primo, alcalde de la localitat, va presentar les al·legacions el passat 19 de juny



Això suposa un «exercici de transparència» per part de l’equip de govern

El nou alcalde d’Alcàsser, Alberto Primo, ja va fer el primer pas per a intentar frenar la macro depuradora presentant les al·legacions per a això. Ara, continua avançant en aquest objectiu i fa públic aquest document en la web municipal, amb la finalitat que tot el veïnat tingui accés al mateix i pugui estar al dia de com es desenvolupa la situació.



En aquest sentit, el nou edil d’Alcàsser compleix així dos dels seus compromisos amb la ciutadania que va dipositar en ell la seva confiança: presentar les al·legacions i fer-les públiques. Amb aquest moviment, des del consistori afirmen que: «estem realitzant també un exercici de transparència», comentava Cosí, perquè «és essencial que la gent d’Alcàsser estigui al corrent del que passa amb un projecte que afecta directament la qualitat de vida del seu futur», sentenciava l’alcalde.



En aquest inici de legislatura, Alberto Primo ha defensat el seu ferm posicionament en contra de la macro depuradora: «ens vam oposar abans, ens oposem ara i ens oposarem en el futur», afirmava l’alcalde perquè, asseguren que aquesta instal·lació afectaria directament en la qualitat de vida de les persones del municipi i a l’entorn d’aquest.



Així doncs, són més de 60 pàgines d’al·legacions presentades en les quals es poden trobar estudis i avals dels diferents motius pels quals l’equip de govern declina el projecte que l’anterior govern va aprovar, perquè reiteren que «no és beneficiós per al poble, i estem per a treballar per les millores d’Alcàsser», comentaven.



Així doncs, d’aquesta manera, l’Ajuntament d’Alcàsser inicia un procés per a evitar la instal·lació, «que depèn ara del Ministeri i transmetrem pas a pas al veïnat amb transparència i sinceritat», concloïa l’alcalde.