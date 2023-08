L’Ajuntament d’Alfafar Incentiva l’Educació amb Nou Pla de Bons Escolar

Una iniciativa per alleujar les despeses escolars de les famílies d’Alfafar

L’alcalde subratlla el compromís municipal amb l’educació i el futur dels joves

L’educació és una prioritat a Alfafar, i l’ajuntament ho ha demostrat amb la seva nova campanya de Bons Escolar pensada per alleujar les despeses de les famílies del municipi en aquests temps difícils. La nova campanya, que s’ha anunciat recentment, ofereix ajuts econòmics destinats a la compra de material escolar.

Des de l’Ajuntament d’Alfafar, s’ha confirmat que les sol·licituds per accedir a aquests bons es podran presentar fins al 16 d’octubre mitjançant la seu electrònica de l’ajuntament. L’import dels bons, dissenyat per adaptar-se a les necessitats de les famílies, oscil·la entre els 40 i els 75 euros, depenent del curs acadèmic en què es troben els estudiants.

Els bons són vàlids per a una àmplia gamma de despeses escolars: des de material de papereria fins a llibres, passant per diccionaris, roba i fins i tot llapis de memòria. Aquesta flexibilitat en la utilització dels bons busca garantir que les famílies puguen obtenir el màxim benefici i satisfer les seues necessitats específiques.

L’alcalde d’Alfafar, en declaracions recents, ha posat èmfasi en el compromís de l’ajuntament amb l’educació: “Els nins d’Alfafar són el futur, i com a administració pública, l’obligació i el nostre compromís més profund és donar-los totes les oportunitats i ajudar-los en el seu camí acadèmic.”

Aquesta iniciativa s’afegeix a una sèrie d’accions que l’ajuntament ha pres en els últims anys per promoure i suportar l’educació local. En un context en què moltes famílies encara estan recuperant-se dels impactes econòmics de la pandèmia, mesures com aquesta demostraran ser essencials per garantir que els estudiants d’Alfafar tinguin tot el que necessiten per a un any acadèmic exitós.

Amb aquesta nova campanya, l’Ajuntament d’Alfafar reitera el seu compromís amb els seus ciutadans i amb una educació de qualitat, buscant sempre maneres innovadores d’assistir i suportar als seus estudiants i les seues famílies. Es recomana a totes les famílies interessades que consulten els detalls i condicions específiques a la pàgina web oficial per no perdre aquesta oportunitat.