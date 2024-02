L’Ajuntament d’Algemesí i la Confraria del Santíssim Ecce Homo, que enguany celebra el 75é aniversari de la seua fundació

L’objectiu de promoure la coneixença i participació en els actes que s’organitzen per tal de celebrar la Setmana Santa a la nostra localitat convoquen la I edició del Concurs del cartell anunciador de la Setmana Santa d’Algemesí.

El termini per a l’admissió dels treballs finalitzarà el dijous 29 de febrer de 2024 a les 14.00 hores i es concedirà un únic premi de 500 € a l’autor o autora de l’obra escollida.

Per al regidor de Turisme, Festes i Tradicions, Natxo Silvestre, «és un pas molt important dins del compromís que té l’equip de govern per a impulsar les nostres tradicions més ancestrals, fomentant la participació ciutadana i la promoció d’una festa molt significativa dins del calendari litúrgic, com és la Setmana Santa».

Pots consultar les bases del concurs al web municipal: https://www.algemesi.es/va/evento/concurs-cartell-anunciador-setmana-santa-algemesi.