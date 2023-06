Els treballs es repetiran cada quinze dies en les zones que presenten més incidències

Les incidències es poden comunicar de forma més directa a través del web www.lineaverdealgemesi.com (disponible també en App per a mòbils)

Al llarg d’aquesta setmana es du a terme el treball intensiu de desinsectació i desratització en tota la ciutat. L’empresa especialitzada actua principalment en la xarxa de clavegueram per a eliminar panderoles, rates i mosquits entre altres espècies molestes per a la població que proliferen amb la calor en els mesos d’estiu.

Després d’aquesta fase intensiva a la fi de juny, el servei actuarà de manera puntual cada quinze dies en les zones d’Algemesí que presenten una major incidència al llarg de tot l’estiu. Els especialistes informen que una de les conseqüències immediates d’aquests tractaments és que els insectes i rosegadors busquen la superfície per a poder respirar, però estan moribunds.

Des de l’Ajuntament es demana a la població que informe, al llarg de tot l’estiu, a través del web www.lineaverdealgemesi.com (disponible també en App per a mòbils) de les zones on observen proliferació d’insectes o panderoles. També poden cridar a l’Ajuntament al telèfon 962019000 per a comunicar alguna incidència.

També des del consistori es recomana que es prenguen mesures domèstiques, com per exemple, retirar objectes que puguen acumular aigua, evitar acumulacions d’aigua o de restes de menjar a casa i en l’exterior, buidar sovint els plats per a beguda d’animals domèstics, tancar depòsits o bidons d’aigua i fer un manteniment adequat de piscines, fonts i desaigües.