L’Ajuntament d’Algemesí ha renovat el conveni amb el Col·legi Maristes per a oferir 100 places d’aparcament gratuïtes a la ciutadania.

Aquestes places estaran disponibles durant els caps de setmana de Fira i el Dia de Sant Onofre en l’aparcament del centre educatiu.





Els horaris de disponibilitat de l’aparcament són els següents:



-Des de les 19.00 h del divendres, 31 de maig, fins a les 6.00 h del dilluns, 3 de juny.

-Des de les 19.00 h del divendres, 7 de juny, fins a les 6.00 h del dilluns, 10 de juny.

-Des de les 19.00 h del dimarts, 11 de juny, fins a les 6.00 h del dijous, 13 de juny.



L’Ajuntament vol expressar el seu agraïment al Col·legi Maristes per la seua col·laboració i la predisposició a cedir les seues instal·lacions en benefici de la ciutadania. Una contribució que permet millorar la mobilitat i l’accessibilitat durant la celebració d’esdeveniments importants per al municipi.



Aquest acord reforça el compromís de l’Ajuntament d’Algemesí amb la promoció d’iniciatives que faciliten la vida quotidiana dels veïns i visitants, especialment en períodes d’alta afluència com són les festes i actes tradicionals.