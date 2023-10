L’ajuntament d‘Alginet gravarà en vídeo els plens municipals

Aquesta gravació complementarà la gravació que ja està fent-se a la ràdio local d’Alginet



L’alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer, ha expressat la voluntat de l’equip de govern de gravar els plens municipals davant els fets ocorreguts en la passada sessió.



Ferrer comentava que “en el moment que el nou equip de govern compost per Partit popular i Socialistes d’Alginet arriba a l’alcaldia, té com a propòsit la transparència i la comunicació no sols en l’oposició sinó cap a tots els ciutadans i ciutadanes d’Alginet. Per això, des del primer plenari d’organització es va manar que es gravara a través del mitjà local de comunicació el primer plenari que es va fer públic a les xarxes socials”



El 27 de juliol, el partit de Compromís presenta una moció perquè es graven els plenaris. Una moció que, des de l’equip de govern es va votar en el seu dia en contra perquè, tal com comentava l’alcaldessa “per part de gent anònima es va fer un mal ús de les imatges del primer plenari.

No va ser gens agradable vore com un regidor de l’equip de govern es veia en les xarxes socials en to de burla per part d’eixes persones que havien fet mal ús de les imatges”. “D’ahí que el 27 de juliol, en el segon plenari es votara en contra a la gravació en vídeo pe mal ús que s’havia fet de les imatges del ple anterior i que va ser molt desagradable”.



L’Ajuntament d’Alginet fa molts anys que emet en directe el ple municipal a través de la ràdio municipal, la 107.4 FM Ràdio Alginet, i ficant la gravació en plataformes i la mateixa emissora. “Amb aquesta gravació l’ajuntament està complint la llei, ja que, la llei et diu que han de gravar-se els plenaris, però no com”, explicava Ferrer.



En el plenari de setembre hi va haver un malentés, tal com explicava l’alcaldessa “un malentés perquè l’oposició el 2 d’agost va fer un registre informant l’Ajuntament que anaven a procedir a gravar el plenari i dic malentés perquè és el que va passar. Abans de començar es va dir que no es podia gravar, però en fer les consultes pertinents el ple es va gravar íntegrament per un ciutadà”.



L’alcaldessa va rectificar en el plenari i va dir, per dues vegades que s’havia rectificat, que érem tots persones i que errades podíem tindre tots.



El consistori actual ha decidit que gravaran des de l’Ajuntament els plenaris, ja que “apostem per la transparència i la comunicació cap a tot el poble d’Alginet, no sols cap a l’oposició, per això abans del plenari ordinari del mes de setembre ja es va contractar l’assessorament en comunicació dins les seues tasques estarà la gravació en vídeo dels plenaris.

Amb açò es complementaran les gravacions de la ràdio que ja estan portant-se a terme. El fet que s’haja pres aquesta decisió no sols està impulsada perquè l’oposició va voler marcar perquè el primer plenari que s’ha gravat de manera pública i s’ha fet a l’abast de tot el poble ha sigut en aquesta nova legislatura formada per Partit Popular i Socialistes d’Alginet i amb açò el que volem dir és que si l’Ajuntament és la que es fa càrrec de les gravacions ens estem assegurant d’un bon ús de les imatges als canals oficials de l’Ajuntament”, comentava l’alcaldessa.