L’executiu local inverteix un total de 65.000 euros en aquest programa municipal de beques. Inaugurat dilluns 9 de gener i que es prolongarà durant deu mesos

Formació, reciclatge i experiència laboral són els tres eixos del pla d’ocupació que enguany compleix la seua cinquena edició

El consistori d’Almussafes ha celebrat la recepció oficial de les 13 persones seleccionades en la nova convocatòria del programa de Beques per a Graduats i Estudiants. Iniciativa en la qual l’Ajuntament inverteix 65.000 euros de fons propis. Per a donar una oportunitat laboral durant deu mesos a veïns i veïnes amb títol universitari o d’FP.

A aquells que encara estan estudiant alguna d’aquestes dues modalitats formatives i a joves amb estudis de Batxillerat. L’alcalde, Toni González, i la regidora de Personal, Davinia Calatayud, han donat la benvinguda al grup de veïns i veïnes. Els quals hui s’han incorporat als diferents departaments de l’administració local. On podran formar-se i adquirir experiència professional pràctica i remunerada durant un període de deu mesos.

Cinquena edició del seu programa de Beques per a Graduats i Estudiants

Almussafes acaba de presentar la cinquena edició del seu programa de Beques per a Graduats i Estudiants. En el qual l’Ajuntament ofereix un total de 13 llocs per a realitzar pràctiques professionals en l’administració municipal durant deu mesos. Destinat a persones que estiguen en possessió d’un títol oficial universitari o de formació professional, a estudiants d’aquests dos tipus de formacions i a joves amb el certificat de Batxillerat.



Després del corresponent procés de selecció, iniciat el 19 d’agost amb l’inici del període per a la presentació de sol·licituds i va continuar amb la baremació realitzada per la comissió avaluadora constituïda a aquest efecte durant el mes d’octubre, hui dilluns s’han incorporat als diferents departaments les persones seleccionades.

Benvinguda oficial de l’executiu municipal

La sala de conferències del Centre Cultural ha acollit, aquest mateix matí, l‘acte de benvinguda oficial de l’executiu municipal. Que ha presidit l’alcalde, Toni González, i la regidora de Personal, Davinia Calatayud. A més ha comptat amb l’assistència dels diferents tècnics dels departaments de l’administració local que actuaran com a tutors del grup de becaris.



A més de felicitar-los i animar-los a aprofitar al màxim l’experiència laboral durant el desenvolupament del període de pràctiques professionals a l’Ajuntament d’Almussafes. Ell primer edil també ha destacat la importància d’aquest programa municipal que permet ampliar la formació en els seus respectius camps professionals. A més d’aplicar l’aprés en les seues carreres o cicles amb el consegüent benefici per a la seua inserció laboral futura.

La primera tinenta d’alcalde al capdavant de la delegació de Personal ha destacat durant la seua intervenció les “bones relacions existents entre el personal tècnic funcionari i els becaris i les becàries. Ja que tenen flexibilitat màxima per a adaptar les seues jornades a les seues circumstàncies particulars, complint amb les 25 hores setmanals de les pràctiques”.



L’Ajuntament d’Almussafes inverteix 65.000 euros de fons propis en aquest pla d’ocupació que també permet el reciclatge de veïns i veïnes des del punt de vista formatiu i laboral. Atés que no existeix límit d’edat per a accedir a aquest.



Titulacions

En la present convocatòria s’han concedit beques per als graus d’Economia (1), Enginyeria Informàtica (1), Història/Història de l’Art (1), Dret o Gestió en l’Administració Pública (1) i Magisteri o Filologia (1).



Pel que respecta als cicles formatius, el consistori ha incorporat a persones amb estudis de CFGS d’Integració Social(1), CFGS d’Administració i Finances (3) i CFGS de Gestió Administrativa (2). Finalment, també s’han reservat dues places per a joves en possessió del certificat de Batxillerat.