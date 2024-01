L’Ajuntament d’Almussafes contracta a 70 veïns i veïnes a través de cinc programes d’ocupació 

La inversió total per a desenvolupar aquests programes ascendeix a 1.692.050,77 euros. Dels quals el consistori aporta 129.756 euros i la resta és financiació directa de Labora

El passat dimarts, 16 de gener, l’alcalde, Toni González, va donar la benvinguda als diferents grups d’alumnes participants en els set tallers que es troben actius aquest any 2024

Altres set persones treballen per a l’Ajuntament, fruit dels plans empuju i explus

Un total de 70 persones estan treballant actualment per a l’Ajuntament d’Almussafes gràcies als cinc plans d’ocupació impulsats per la Generalitat Valenciana. A través del Servei Públic d’Ocupació i Formació, en col·laboració amb el consistori municipal i fruit de les gestions desenvolupades. Des de l’Agència de Desenvolupament Local. Això suposa una inversió d’1.692.050,77 euros, dels quals el consistori sufraga 129.756 euros amb fons propis i 1.562.294 euros estan subvencionats per Labora.

Els cinc programes han començat recentment, per la qual cosa l’administració local va organitzar una recepció el passat dimarts 16 de gener. Per a donar la benvinguda a l’alumnat participant en els set tallers mixtes de formació i ocupació de les especialitats d’obra, jardineria i administració. En la trobada, celebrada a l’Espai Jove, amb la participació de l’alcalde, Toni González, i la directora de l’Agència de Desenvolupament Local, Elena Baldoví.

El president de l’executiu local va posar en valor el treball en matèria d’ocupació desenvolupat durant els últims anys des del govern municipal. Posant l’accent en la gestió diària de l’ADL i la homologació per part de Labora dels espais públics,. “Dos factors que ens han permés fer realitat tots aquestos projectes que redunden en un benefici present i futur de la nostra ciutadania”.

L’Ajuntament d’Almussafes continua apostant per la generació d’ocupació a través de la seua adhesió a diferents programes promoguts per altres administracions



Aquest any 2024, l’Ajuntament d’Almussafes continua apostant per la generació d’ocupació a través de la seua adhesió a diferents programes promoguts per altres administracions. Però en els quals la corporació municipal participa activament. Tant amb aportacions econòmiques com amb la posada a la disposició d’aquestes iniciatives dels recursos materials i personals disponibles. «Implementarem aquesta línia de treball l’any 2016 i, fins a la data, hem aconseguit que 721 persones hagen pogut ser contractades en el nostre Ajuntament. Cobrant un salari i assumint una formació necessària per a la seua reincorporació al món laboral», afirma Toni González.

En aquests moments estan en marxa en la població un total de cinc d’aquests plans, que sumen una inversió total d’1.692.050,77 euros. Dels quals 129.756 euros provenen de les arques municipals. Gràcies a ells 70 almussafenys i almussafenyes estan gaudint d’un contracte laboral d’un any a l’Ajuntament. Als quals cal sumar les 15 persones, tres per cada pla, que s’encarreguen de gestionar i impartir els programes en qualitat de personal tècnic. En conseqüència, són 85 el nombre total de persones beneficiades gracies a aquestes accions.



“La nostra estratègia és clara: continuar aprofitant tots els projectes al nostre abast perquè treballe el major nombre de persones possible. Aquesta és, al costat del benestar social de la ciutadania, la nostra prioritat com a govern municipal”. Així ho va indicar el primer edil, el passat dimarts, durant la recepció oferida a les 70 persones que s’han incorporat a aquests plans entre finals de 2023 i principis de 2024 per a donar-los la benvinguda i desitjar-los una feliç estada en els seus llocs.

Cinc projectes distribuïts en set tallers mixtes de formació i ocupació

Un dels plans de formació i ocupació recentment inaugurats és el T’AVALEM. Que inclou dos tallers en les especialitats d’obra i administració, gràcies al qual s’han incorporat vint joves majors de 16 anys i menors de 30 anys. La subvenció del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) ha sigut de 501.556,8 euros, als quals l’Ajuntament ha afegit altres 80.152,72 euros.

El segon dels projectes en funcionament integra altres dos tallers d’ocupació impulsats per ESPAI LABORA. Gràcies als quals vint persones s’estan formant en manteniment d’obra i en jardineria en departaments municipals mentre realitzen pràctiques i reben un sou, deu en cada àmbit. El cost total de la seua posada en funcionament és de 286.050,65, sent la contribució autonòmica de 266.240,40 euros i la municipal de 19.810,25 euros.



Així mateix, deu veïnes d’Almussafes majors de 18 anys es formen en l’especialitat de l’administració en l’altre programa, també d’un any de duració, que compta amb una subvenció de 266.240,40 euros de Labora i que es complementa amb l’aportació de 20.000 euros de fons propis per al desenvolupament de la iniciativa.



A aquests quatre plans se suma l’escola-taller ET FORMEM, l’alumnat de la qual afronta en aquests moments la segona etapa de la formació de dos itineraris formatius en Administració i Jardineria. L’actual curs, per a l’obtenció dels certificats de professionalitat II i III d’aquest programa mixt d’ocupació i formació, compta amb una subvenció de 528.256,80 euros de l’administració autonòmica, que es complementa amb l’aportació municipal de 9.784,40 euros.

Empuju i Explus

A més del grup de 70 persones participants en els projectes objecte de la recepció institucional, l’Ajuntament d’Almussafes també desenvolupa des de finals del passat any 2023 altres dos plans d’ocupació, amb un total de set veïns i veïnes contractades.

Dos operaris de neteja, una auxiliar administrativa i una acompanyant de persones majors van començar a brindar els seus serveis en diferents departaments de l’administració local el passat mes d’octubre, fruit de la posada en funcionament del programa Explus 2023, dirigit a persones demandants d’ocupació amb 30 anys complits i cofinançat entre GVA Labora i l’Ajuntament d’Almussafes.

Així mateix, tres joves menors de 30 anys han estat contractats a través del programa Empuju 2023. Un tècnic de manteniment elèctric, una dissenyadora gràfica i un tècnic de gestió administrativa treballen en l’Ajuntament fins novembre de 2024, fruit de la posada en funcionament d’aquest nou pla d’ocupació que també es cofinança amb aportació municipal.

“L’aposta en matèria d’ocupació és molt forta perquè sabem que és l’única via de millorar la vida de la ciutadania. Se’ls proporciona un treball, però alhora ampliem el seu currículum per a obrir-los moltes més portes en el futur”, conclou l’alcalde.