L’executiu local està a punt de finalitzar les obres d’adaptació de l’espai, el cost d’execució del qual ascendeix a 37.825,17 euros



La Conselleria de Sanitat i Salut Pública ha aportat la subvenció per a escometre el projecte de reforma





L’executiu d’Almussafes no cessa en la seua obstinació de convertir el centre de salut d’Almussafes en un dels referents de la Comunitat Valenciana quant a qualitat i nombre d’especialitats. D’aquí ve que l’any 2015 iniciara negociacions amb la Conselleria de Sanitat per a aconseguir aproximar l’atenció sanitària de la ciutadania.

Les gestions van donar els seus fruits i a la fi de 2019, l’ambulatori d’Almussafes va rebre la seua sisena especialitat. Oncologia Mèdica, completant una cartera que es va inaugurar al novembre de 2017 amb el servei especialitzat d’Optometria. La qual es va ampliar al març de 2019 amb la incorporació, pràcticament simultània, de les especialitats d’Oftalmologia, Neurologia, Dermatologia i Neumoalèrgia Pediàtrica.

El fet que l’Ajuntament d’Almussafes assumira els costos d’adaptació de les instal·lacions per a la incorporació de les consultes. Invertint en el seu moment més de 60.000 euros de fons propis. Va ser un al·licient important. Per la qual cosa en aquesta nova legislatura la corporació municipal aposta de nou per avançar-se a les noves assignacions d’especialitats mèdiques. Amb el projecte de reforma d’una sala de 82,90 metres quadrats. Per a la dotació en la mateixa de dues consultes mèdiques i d’un magatzem de residus sanitaris.



Subvenció de 37.825,17 euros aportada per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública





L’Ajuntament d’Almussafes ha aprofitat la subvenció de 37.825,17 euros aportada per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública. Per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d’assistència sanitària per a escometre una intervenció urbanística en el Centre de Salut.



Es tracta de la readaptació de la sala, emplaçada en la segona planta de l’edifici de propietat municipal. Que es trobava desaprofitada en deixar de prestar servei com a arxiu municipal. El citat espai, de 82,90 metres quadrats de superfície i comprés en tres mòduls estructurals, també destinava una part a ús de magatzem.



“Durant els últims anys, la Conselleria de Sanitat ens ha brindat la seua confiança i d’ací les sis especialitats aconseguides. En tan sols dos anys i tinc el ple convenciment que la nova gerència del Departament de Salut de La Ribera continuarà apostant pel creixement de la nostra cartera de serveis sanitaris. Amb aquesta intervenció urbanística que estem a punt de concloure. Ens avancem quant a la previsió del futur espai necessari per a fer realitat la nostra proposta”. Va destacar l’alcalde, Toni González, durant la visita a la dependència realitzada juntament amb la regidora de Sanitat, Belén Marí, i la primera tinenta d’alcalde i delegada d’Urbanisme, Davinia Calatayud.

Adequació de dues noves consultes generals seguint l’estructura plantejada en el projecte original del centre de salut de les consultes mèdiques ja existents





El projecte de reforma, en procés d’execució des de finals del passat any, aposta per una nova distribució interior. Amb l’adequació de dues noves consultes generals seguint l’estructura plantejada en el projecte original del centre de salut de les consultes mèdiques ja existents de la planta principal. Amb una superfície útil de 18,90 metres quadrats i amb espai d’espera previ per als pacients independent en cadascuna d’elles.

La superfície restant, 45,1 metres quadrats, es reserva per a zona de magatzematge de residus sanitaris. “Tenim espai i el que busquem és donar-li un ús que beneficie als nostres veïns i veïnes, per al que ja hem dut a terme aquestes obres d’adaptació de les sales existents”. Remarca Calatayud. “Vam inaugurar l’any 2020 amb un total de sis especialitats que beneficien de manera clara a la nostra ciutadania i la nostra pretensió és negociar per a aconseguir que la Generalitat Valenciana ens assigne més especialitats. Evitant així desplaçaments a l’Hospital de la Ribera”, conclou l’edil de Sanitat.



Durant el termini d’execució dels treballs, l’atenció sanitària del Centre de Salut continua operativa. Per la qual cosa tant els treballs de demolició com de connexió del nou sanejament a les baixants existents s’han realitzat fora de l’horari de funcionament de l’edifici per a evitar molèsties innecessàries a les persones usuàries.