L’Ajuntament es troba en ple procés d’execució de les obres, que compten amb un pressupost de 13.158,75 euros

Des de fa uns dies, el Cementeri Municipal d’Almussafes està sent objecte d’uns treballs de millora. Es tracta de la construcció d’un lavabo accessible a l’interior de la dependència. Donant així compliment al Decret del Consell que regula l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics. La nova instal·lació, localitzada al costat de l’entrada principal en un espai fins hui utilitzat com a magatzem. Serà d’ús compartit per a tots dos sexes i està previst que s’inaugure aquest mes de març.



El consistori d’Almussafes contínua executant intervencions urbanístiques per a la millora de l’accessibilitat en dependències i espais públics. L’últim projecte és l’edificació d’un lavabo accessible dins del recinte del Cementeri Municipal.

Inici dels treballs de construcció del nou servei

Fa uns dies, l’empresa local Juan Martí Oliver, va iniciar els treballs de construcció del nou servei. Situat al costat de l’entrada principal del recinte. Amb accés directe des de les zones comunes de la instal·lació i en una zona en la qual actualment existeix un itinerari accessible.



Tal com s’especifica en el projecte, el nou lavabo, que serà d’ús compartit per a tots dos sexes. Compleix amb les condicions mínimes d’espais de diàmetre 1’20 metres lliures a banda i banda de les portes. Espai interior lliure d’obstacles de diàmetre 1’50 metres i espai per a la transferència a banda i banda del vàter. Així mateix, en el seu interior existirà un espai per a gir de diàmetre 1’50 metres lliures d’obstacles i la porta d’accés serà corredissa.



La regidora de Cementeri, Paqui Oliver, valora molt positivament aquesta intervenció. Amb la qual lògicament es dona compliment a totes lesiniciar els treballs de construcció del nou servei també quant als aparells sanitaris i accessoris de la dependència, mecanismes d’il·luminació i senyalització d’aquesta.



El projecte també incorpora la instal·lació, a l’interior del lavabo accessible. D’un dispositiu de crida perceptible per dues vies, visual i acústica, amb la finalitat de prestar una ajuda ràpida i efectiva a qualsevol persona amb diversitat funcional que el requerisca per una urgència.



El cost de la citada intervenció, que estarà conclosa aquest mes de març, ascendeix a 13.158,75 euros.