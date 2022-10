Aquesta àmplia zona verda, que dona accés al Poliesportiu Municipal, es va inaugurar en la dècada dels 80

La intervenció urbanística, pressuposteua en 418.333,84 euros, té un termini d’execució de quatre mesos i mig

Nou mobiliari urbà, zones enjardinades més àmplies, creació d’un parc infantil i instal·lació de llums LED són algunes de les novetats incorporades en el projecte

El projecte respecta ‘La Llengua’ i ‘La Pista de Patinatge’ existents

El projecte de reforma integral del Parc del Poliesportiu d’Almussafes, obert al públic a mitjan 80 coincidint amb la inauguració del complex poliesportiu municipal, avança a bon ritme després de l’inici de les obres el passat 3 d’octubre.

Es tracta de l’única de les zones verdes de la població que encara mantenia l’estètica inicial i que amb el transcórrer de les dècades requeria d’una renovació de tot l’entorn i d’una adaptació a les noves normatives d’accessibilitat.

El cost de la intervenció urbanística, que ascendeix a 418.333,84 euros, es cofinança entre l’Ajuntament d’Almussafes, que aporta 266.077,96 euros de fons propis, i la Diputació de València, a través de la subvenció de 152.255,88 euros del Pla d’Inversions 2020-2021. Un termini màxim de 4 mesos i mig és el que s’ha establit per a l’execució dels treballs de rehabilitació, adjudicada a l’empresa Ingeniería y Diseños Técnicos SAU.

El mes vinent de febrer, els veïns i les veïnes d’Almussafes podran gaudir d’un parc del Poliesportiu totalment renovat. El passat dia 3, l’executiu local va emprendre les obres de reforma integral d’aquest jardí municipal, de quasi 40 anys d’existència, amb l’objectiu de dotar-lo de major accessibilitat, crear un entorn més acollidor per a les famílies i corregir les problemàtiques de deterioració sorgides pel pas del temps en els diferents elements que integren la citada zona verda, com a trencament del paviment pel creixement de les arrels dels arbres, un clar desgast del mobiliari urbà i deficiències en el drenatge en els episodis de pluges.

En concret, el projecte planteja una nova ordenació del parc, amb la reducció dels corredors per als vianants existents entre zones enjardinades i la plantació de nova vegetació perimetral en les àrees ampliades. “Lògicament, la nova distribució dels espais ens farà guanyar superfície de zona verda en tot l’entorn. Per això, a més de mantindre els exemplars arboris existents, podrem enriquir el parc amb noves varietats i substituirem el paviment existent en els corredors per als vianants per formigó drenant i llamborda”, explica la regidora de Medi Ambient i Urbanisme, Davinia Calatayud.

Entre les millores que la ciutadania descobrirà en les seues visites al parc del Poliesportiu, una vegada concloses les seues obres de reforma i modernització, es troba la renovació de tota la xarxa de reg, la substitució de les xarxes de sanejament i proveïment d’aigua potable i la instal·lació d’una nova xarxa d’enllumenat amb lluminàries LED de baix consum.

Amb els 418.333,84 euros de pressupost de la intervenció urbanística, finançada en un 67 per cent per l’Ajuntament d’Almussafes i la resta amb càrrec al Pla d’Inversions 20-21 de la Diputació de València, els veïns i veïnes podran estrenar nou mobiliari urbà, com a bancs i papereres de fusta, a més de disposar del servei d’aparcabicis i de noves fonts urbanes que complisquen en matèria d’accessibilitat.

Dus noves zones de jocs

Entre les principals novetats del projecte destaca la creació de dues àrees de jocs específiques i inexistents en l’anterior parc. Es tracta de la construcció d’un parc de jocs infantils per a xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 3 i els 6 anys amb paviment de seguretat de cautxú i d’una zona de jocs per a adolescents amb dues taules de ping pong.

Se mantenen ‘La Llengua’ i ‘La Pista de Patinatge’

“Sens dubte, el parc del Poliesportiu és una zona verda històrica al nostre poble, amb alguns elements que ja formen part de la idiosincràsia de l’entorn paisatgístic municipal que necessitàvem protegir i mantindre. Per això, el tobogan de pedra conegut popularment com ‘La llengua’ i la pista de patinatge es mantindran en aqueix parc renovat i modernitzat urbanísticament sota el concepte d’ajustar-lo a patrons més sostenibles i respectuosos amb l’entorn, mitjançant la racionalització i modernització de les seues instal·lacions”, conclou l’alcalde, Toni González.