L’Ajuntament d’Almussafes presenta les ajudes municipals a la contractació a l’empresa IT8 Software Engineering

La seu de la companyia, especialitzada en enginyeria, està situada en el Polígon Industrial Joan Carles I

L’alcalde i el personal tècnic de l’ADL els han presentat les ajudes disponibles per a fomentar la contractació

La empresa IT8 Software Engineering es va constituir l’any 2004 per a oferir serveis d’enginyeria mecànica, elèctrica i programació i serveis d’obra, principalment en el mercat europeu, asiàtic i americà.

Des de l’any 2008 té la seua seu en el polígon industrial Joan Carles I d’Almussafes i per això durant el matí del passat dijous 26 es va celebrar en les seues instal·lacions una visita institucional de l’alcalde i de l’equip tècnic de l’Agència de Desenvolupament Local amb l’objectiu d’informar, als seus màxims responsables, del programa d’ajudes a la contractació que ofereix l’Ajuntament d’Almussafes i de la resta de serveis municipals que es troben a l’abast del teixit empresarial local.

Continua la ronda de visites de l’executiu local d’Almussafes a les empreses emplaçades en les àrees industrials del terme municipal per a donar un major impuls a la inserció laboral dels veïns i veïnes de la població.

Dijous passat 26 de maig, l’alcalde i regidor d’Ocupació i Indústria, Toni González, es traslladà fins al Polígon Industrial Joan Carles I per a conéixer de prop el treball realitzat per l’empresa IT8 Software Engineering. Es tracta de la primera visita institucional realitzada a aquesta firma, a la qual va assistir acompanyat per la directora de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Elena Baldoví, i per l’administrativa del departament, Puri García.

La trobada, celebrada durant el matí, va consistir en un recorregut per les instal·lacions durant el qual el primer edil s’interessà pel treball realitzat pel personal.

Els dos directors gerents, Salvador Sapiña i Miguel Cebolla, juntament amb la directora de recursos humans de la companyia, Rocío Bernardo, els van guiar en la visita, en la qual es van detallar les principals línies d’actuació del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació i tot el paquet d’ajudes disponibles per a potenciar la contractació i la formació de veïns i veïnes de la població que l’executiu d’Almussafes va crear l’any 2016, fent-les compatibles des del principi amb les subvencions convocades per altres administracions públiques.

Per al primer edil, “el coneixement exhaustiu de l’ecosistema empresarial d’Almussafes ens permet abordar d’una manera adequada la forma en la qual col·laborem amb tot el nostre teixit industrial per a facilitar la incorporació de la nostra ciutadania al mercat laboral”. I afig, “aquestes visites són fonamentals, atés que ens permeten conéixer las inquietuds i necessitats de les empreses i recaptar informació de gran utilitat per a continuar avançant cap a la plena ocupació i la generació de riquesa en la nostra localitat”.

IT8 Software Engineering

Des dels seus inicis en 2004, l’equip d’IT8 proporciona una solució d’enginyeria completa, mecànica i elèctrica, així com la seua programació i control, principalment en el mercat europeu, asiàtic i americà. Tot això en un mateix equip, interconnectat per a oferir la solució més innovadora, escalable i amb garanties de futur.

