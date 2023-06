L’Ajuntament d’Almussafes remodela la Pista de Skate Park

Dimarts es va recepcionar l’obra, executada durant les últimes quatre setmanes

La intervenció de reforma s’ha finançat a través del Pla d’Inversions de la Diputació

Els amants del skate ja poden gaudir d’una Pista de Skate Park totalment renovada a Almussafes. El citat espai per a la diversió i la pràctica esportiva, situat als jardins d’accés del parc industrial Joan Carles I. Al costat de la Pista de cotxes a radiocontrol, acaba de ser objecte d’una intervenció de reforma. Pressupostada en 40.000 euros i sufragada íntegrament amb la subvenció del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2022-2023.



L’alcalde, Toni González, i la regidora d’Urbanisme en funcions, Davinia Calatayud, han visitat hui dijous la instal·lació municipal. Que ja es troba oberta al públic usuari, principalment infantil y juvenil.

Subvenció per import de 40.000 euros del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2022-2023

Una subvenció per import de 40.000 euros del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2022-2023. Ha permés l’execució del projecte de remodelació de la Pista de Skate Park. Emplaçada en la zona enjardinada del parc industrial Joan Carles I. La intervenció completada ha suposat la reparació del paviment i d’alguns mòduls existents. Juntament amb el trasllat de diferents elements existents i la instal·lació de nous mòduls, en aquesta zona esportiva que compta amb una superfície de 1.886 m².



Este dimarts, 30 de maig, l’Ajuntament d’Almussafes ha recepcionat l’obra amb la qual s’han reparat deficiències provocades per l’ús. Com a escantells i trencaments en el paviment continu i en alguns dels elements de formigó, com la piràmide.

Substitució d’un parell dels elements i la redistribució de elements existents

El projecte, executat durant les últimes quatre setmanes, ha incorporat així mateix, la substitució d’un parell dels elements prefabricats (quarter i pla inclinat) i la redistribució de quatre dels seus elements existents. En aquest sentit, el spine, el pla inclinat, la surf de vela ràpid box i el quarter han passat de la posició central que ocupaven amb anterioritat a ubicacions més perimetrals, amb la finalitat de millorar l’experiència esportiva de les persones usuàries. En aquest sentit, s’ha prevalgut afavorir la interrelació d’aquests, creant recorreguts continus per tota la superfície intervinguda de la pista i optimitzant les seues característiques.





Nous elements



La pista remodelada compta amb cinc nous elements per a la diversió de les persones usuàries de la instal·lació municipal. Es tracta de dos Quarter pipe que s’han col·locat en els extrems curts de la pista. Un Volcà que ocupa una posició central i que pretén poder redirigir als patinadors cap a tots els elements que es troben al seu voltant. Un Calaix (o banc de formigó) que s’ha situat en línia amb l’existent per a afavorir la seqüència d’exercicis. A més una taula de pícnic de formigó que a més d’aportar un espai que convida a usos diversos, se situa en línia amb els elements anteriors.