L’Ajuntament d’Almussafes valora positivament la sentència que obliga l’Ajuntament de Cullera a abonar els 397.000€ que deu a la Mancomunitat de la Ribera Baixa

El Consistori d’Almussafes ha comparegut com apel·lat, juntament amb la Mancomunitat de la Ribera Baixa, en el recurs presentat per l’executiu cullerenc contra la sentència del 8 d’octubre de 2021



Després de la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 1 de València l’any 2021, en la qual s’obligava l’Ajuntament de Cullera a liquidar l’import de les quotes que se li devien a la Mancomunitat de la Ribera Baixa, l’executiu cullerenc va interposar un recurs d’apel·lació que finalment ha sigut desestimat pel Jutjat. L’Ajuntament d’Almussafes va comparéixer al costat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa com apel·lat en el citat procés, que finalment ha dictaminat en contra de la part apel·lant i que l’obliga a Cullera a abonar 397.000 € a l’entitat local territorial.





L’Ajuntament de Cullera estarà obligat a pagar el deute dels impagaments que li deu a la Mancomunitat de la Ribera Baixa, la qual ascendeix a 397.787 euros en tractar-se de les quotes girades en els anys 2005 i del 2008 al 2011, mitjançant liquidació de data 26 de febrer de 2019 i provisió de manca de 2 de juliol de 2019.



Segons consta en la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu Número 1 de València el passat 18 de setembre, la Mancomunitat d’esta comarca tenia raó quan exigia el cobrament dels impagaments del consistori cullerenc, seguint el procediment establit en els Estatuts. En este sentit, el Jutjat ha denegat el recurs d’apel·lació plantejat per l’Ajuntament de Cullera contra la sentència del 8 d’octubre de 2021, en el qual i entre altres motius d’impugnació s’esgrimia la prescripció dels deutes, la falta d’audiència a l’interessat o que l’import del deute reclamat no era correcte.



L’Ajuntament d’Almussafes ha comparegut en el procés com a part apel·lada al costat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, per la qual cosa la fallada que desestima el recurs interposat per l’executiu de Cullera i en el qual a més se li imposa l’abonament dels 3.000 euros resultants de les costes a la part apel·lant (1.500 euros per cadascun dels apel·lats) es valora de manera molt positiva. Tal com s’indica en la Sentència, el procediment seguit per la Mancomunitat “no és contrari a dret”. “L’Ajuntament de Cullera ha d’assumir la seua responsabilitat en este procés i acatar la fallada del Jutjat, abonant finalment les quotes impagades a la Mancomunitat, ens del qual nosaltres també formàvem part, durant els anys 2005, 2008, 2009, 2010 i 2011”, destaca el president de l’executiu d’Almussafes, Toni González.