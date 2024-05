Postura consensuada entre consistori i representació veïnal i empresarial

Ajuntament d’Alzira demanarà una audiència urgent amb les Direccions Generals d’Aigües i Carreteres

Representants de diverses associacions veïnals d’Alzira, així com del Polígon Industrial de Materna, de l’Associació Empresarial d’Alzira i de la Federació d’Associacions de Veïns s’han reunit amb l’equip d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira per consensuar una postura en cas que s’execute la construcció d’un nou pont que substituïsca al de Xàtiva.

Durant la reunió, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha informat els assistents de les actuacions dutes a terme al llarg d’aquesta legislatura en relació al projecte d’ampliació i millora del Barranc de la Casella. A continuació s’han exposat les alternatives proposades a Conselleria, entre les quals destaca la possibilitat de deixar oberta una gran redona a l’alçada de les obres inacabades del centre comercial Vilella per millorar l’accés a Alzira per l’Avinguda de Carcaixent, la mobilitat de la gent entre els barris de Materna i Les Bases així com l’entrada de vehicles pesats al polígon industrial.

La postura consensuada entre consistori i representació veïnal i empresarial, incideix en la petició que, en cas de construir un nou pont, l’estructura no siga molt pesada i que, tan a una part com a l’altra, es tinga fàcil accés al trànsit per l’Avinguda de Carcaixent fins al polígon i les vivendes i, des d’ací, a la CV-50. Així, es portarà de nou aquesta postura a Conselleria amb l’objectiu d’agilitzar la resposta sobre la possible execució de la nova infraestructura.

Per tant, l’Ajuntament d’Alzira demanarà una audiència urgent amb les Direccions Generals d’Aigües i Carreteres i amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per definir els següent passos i evitar la pèrdua dels 5 milions d’euros destinats a l’eliminació del coll de botella al Barranc de la Casella.