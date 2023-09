Des de la Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Alzira, es va posar en marxa una mesura, que ja reclamava la ciutadania i alguns comerços de la ciutat.

Per tal que els usuaris amb animals de companyia conegueren amb claredat quins comerços admeten mascotes a l’hora que els seus propietaris necessiten realitzar compres.

Tal i com informa la regidora de Comerç, Gemma Alós, tot es va iniciar amb la proposta d’un dels comerços. El qual va demanar el disseny d’un distintiu i fer-ho extensible a la resta de comerços que vulgueren adherir-se.

Alós també s’ha referit a que, per sort, la població ha anat evolucionant positivament i és més conscient de l’acceptació de les mascotes en els comerços. Al temps que ha aclarit que hi han sectors que sí tenen prohibit l’accés d’animals, per llei, com és tot aquell comerç dedicat a l’alimentació.

La Regidora de Comerç ha destacat el bon moment que viu el comerç de la ciutat que, amb activitats i mesures portades a terme, s’ha aconseguit revitalitzar les zones comercials i fidelitzar al públic.