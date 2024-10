L’Ajuntament d’Alzira avalua els danys en els camins rurals de la zona de La Garrofera

El regidor d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat d’Alzira, Enrique Montalvá, ha estat revisant i avaluant els greus danys ocasionats en una de les zones més afectades del municipi, La Garrofera.

Aquesta zona ha patit una important deterioració de la xarxa de camins rurals, i molts veïns es troben també afectats per les conseqüències d’aquestos desperfectes.

Durant la visita, s’han pogut constatar danys significatius en diversos camins rurals, especialment en el Camí del Mojón de Antella, el Camí Pocico Escribá, el Camí del Padre José, el Camí Casa del Pou, Casa Soriano i el Camí de Tollos. Els desperfectes en aquests camins suposen un obstacle tant per a l’activitat agrícola com per al dia a dia dels veïns de la zona, que depenen d’estes vies per accedir a les seues propietats i terres de cultiu.

Des de la Regidoria d’Agricultura s’està treballant per quantificar l’abast dels danys i coordinar les accions necessàries per garantir la ràpida reparació de les infraestructures afectades. Enrique Montalvá ha manifestat la seua preocupació per l’impacte que aquests danys tenen en l’economia local i en la seguretat dels veïns, i ha assegurat que es prendran totes les mesures possibles per restaurar la normalitat en la zona com més aviat millor.