L’Ajuntament d’Alzira estableix horaris i serveis especials per a la celebració de les falles.

Del 16 al 19 de març, la festa acabarà a les 4.30 hores.

L’Ajuntament d’Alzira ja ha posat en marxa tot el dispositiu de celebració de la festa fallera

L’Ajuntament d’Alzira ja ha posat en marxa tot el dispositiu de celebració de la festa fallera, amb l’establiment d’horaris per a la festa, per al muntatge de carpes, d’actes festius, a més d’atendre les necessitats de les falles pel que fa a papereres i wc públics en els punts neuràlgics de la festa.

A partir del 7, 12 comissions falleres començaren a muntar la seua carpa i la resta de comissions ho faran a partir d’este divendres i durant el cap de setmana. Enguany les comissions Les Cantereries i Pere Morell no muntaran carpa. Segons especifica la normativa municipal, cada comissió serà responsable de senyalitzar el carrer i no podrà muntar carpes damunt les voreres per mesures de seguretat. Pel que fa al desmuntatge, l’Ajuntament ha establert un ordre de prioritat de desmuntatge dels casals que s’haurà de fer entre el dia 20 i 21 de març, tot i que nou comissions hauran de desmuntar de forma prioritària a l’endemà de falles.

Enguany, tal i com ha explicat la regidora de Festes, Mar Chordà, s’ha avançat la possibilitat de muntar la carpa un dia abans del divendres i el motiu no és altre que tindre un tracte igualitari amb totes les falles: “hi ha casals que són molt grans i no els falta tan prompte la carpa, mentre que hi ha algunes comissions amb casals menuts on no caben, i amb la finalitat que totes les comissions tinguen les mateixes oportunitats, hem deixat muntar abans, amb la finalitat que totes les falles puguen tindre muntades les carpes entre divendres i dissabte.”

HORARIS

Pel que fa als horaris, s’han establert els diversos horaris per a la festa fallera als casals i carpes.

– Divendres 08/03/24: fins la 01.30 de la matinada.

– Dissabte 09/03/24 (CAVALCADA): fins les 03.30 hores del diumenge 10/03/24

– Divendres 15/03/24: fins les 03.00 del dissabte 16/03/24.

Els dies 16 , 17 i 18, l’horari màxim per a música i festa al carrer, per desmuntar, arreplegar i desallotjar, és a les 04.30 h. Segons explica la regidora de seguretat, Gemma Alós, “ a partir de les quatre, s’haurà de parar la música i la festa al carrer, tot i que hi haurà esta mitja hora més duran estos tres dies, per tal d’arreplegar i desallotjar les persones”.

D’altra banda, es recorda que es respectarà en tot moment l’horari de descans dels veïns, de 15 a 17 hores, un horari en que no està permesa la música. Una mesura que segons explica la regidora de Festes, Mar Chordà, ja s’ha posat en marxa enguany s’ha respectat per part de la majoria de falles i ha explicat que “totes les mesures s’han pres per tal de fer compatible les festes amb la vida de la ciutat, minimitzar les molèsties al veïnat i que els fallers i falleres disfruten la seua festa”.

I també es fixa que l’horari de les festes infantils serà de 10 h. A 19 hores com a màxim, independentment del dia que siga.

SERVEIS.

L’Ajuntament d’Alzira a més repartirà 329 papereres de cartró entre les comissions falleres i instal·larà WC químics en distints punts de la ciutat. La zona de les mascletades comptarà amb cinc vàters, un d’ells per a persones discapacitades, a l’avinguda Sans Patrons, numero 5 des del primer dia, el dimecres 13 de març. A banda, a partir del 16 de març es distribuiran 38 WC químics en llocs pròxims a cada falla alzirenya, més altres 2 extres en punts de més trànsit de gent com la plaça Major, el carrer Pérez Galdós i la plaça del Mercat.