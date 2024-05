L’alcalde, Alfons Domínguez, i el regidor d’Hisenda, Urbanisme i Contractació, Andrés Gomis. S’han reunit amb el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures Pedro Manuel López. Per a tractar la situació de l’aparcament de l’Hospital de la Ribera.

Des de l’Ajuntament s’han mantingut diverses reunions amb la gerència del Departament de Salut de la Ribera. Amb la qual s’ha arribat a la mateixa conclusió: cal ampliar l’aparcament.

Per este motiu es va demanar la reunió amb la Generalitat Valenciana. El director general ha mostrat bona predisposició per a dur a terme l’ampliació. Amb la qual cosa s’han emplaçat a continuar les gestions necessàries per a anar avançant i s’estan estudiant les fórmules de col·laboració institucional entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Alzira per a dur-ho a terme. Ara s’ha traslladat tota la informació urbanística necessària per al projecte.

Quant a això, l’alcalde, Alfons Domínguez, declara que “avancem en el camí que treballadors i usuaris estaven demanant des de fa temps. Una vegada la Conselleria prenga la iniciativa, nosaltres acompanyarem amb el que faça falta.

És un projecte necessari per a la millora de les condicions d’accés a l’Hospital i els seus serveis que, junt amb millores en el transport públic i accessos ciclopedestres, conduirà a una mobilitat més sostenible i un augment de la qualitat assistencial del nostre sistema sanitari”.

En la reunió també s’ha tractat la situació de l’antic Hospital de Santa Llúcia, després que l’Ajuntament haja sol·licitat la reversió i haja reclamat que es repare prèviament l’estat actual d’este. Des de la Conselleria de Sanitat s’està estudiant la qüestió per tal de donar possibles solucions.