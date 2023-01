L’Ajuntament d’Alzira i l’Agència signen un protocol per a posar en marxa les bústies de denúncia i el Pla d’Integritat

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i García i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares,. Han signat un protocol de col·laboració entre totes dues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d’Integritat en el qual està treballant l’Ajuntament d’Alzira

Dins de les línies generals del Pla d’Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia tant interns com externs. Donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la Directiva Europea 1937/2019 de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

Canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència València Antifrau

L’Ajuntament d’Alzira habilitarà com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència València Antifrau. El qual estarà visible en la pàgina web municipal. Una bústia que garanteix la confidencialitat de les persones denunciants, així com permet la possibilitat de poder realitzar les denúncies de manera anònima.

La col·laboració entre totes dues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats. Com les de caràcter formatiu on el personal de l’ajuntament rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i integritat pública. Així com la prevenció i detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

Així mateix des de l’Agència s’oferirà assessorament i suport per a l’elaboració del pla de mesures antifrau necessari. Per a poder optar als fons europeus Next Generation com recull l’Ordre Ministerial 1030/2021 per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Lluita contra la corrupció en els expedients administratius de l’ajuntament

L’alcalde d’Alzira, Diego García ha manifestat que. “El nostre compromís amb la transparència en la gestió i amb la lluita contra la corrupció en els expedients administratius de l’ajuntament es veu reforçat. Amb la signatura d’aquest conveni amb el qual rebem el suport i l’ajuda de l’Agència Valenciana Antifrau. Per a millorar la imatge d’Alzira a nivell institucional i com a referent en la Comunitat Valenciana en la millor de la reclación amb la nostra ciutadania”.

Per part seua, el director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que. És positiu veure com cada dia més ajuntaments i institucions comencen a dotar-se d’instruments. Per a lluitar contra el frau i la corrupció i el fan no sols amb mesures reactives com poden ser els canals de denúncia, sinó també des de la prevenció amb accions formatives i de conscienciació”.

“És sens dubte una bona notícia el que l’Ajuntament d’Alzira vaja a comptar amb bústies de denúncies, tant intern com extern, però més important és si cap que s’haja compromés a aprovar un Pla d’Integritat municipal”, va afegir Llinares.