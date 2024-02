L’Ajuntament d’Alzira impulsa la creació de la Mesa Intersectorial de la Salut

La proposta forma part dels objectius de XarxaSalut i aposta per reunir tots els agents de salut de la població

La Regidoria de Serveis Socials organitza dos jornades de formació per a les entitats que en formaran part

L’Ajuntament d’Alzira, a través de l’àrea de serveis socials i innovació social. Està adherit a la Xarxasalut (Xarxa Valenciana de Municipis per la Salut) des del 2017. Amb l’objectiu de promoure la salut en tota la població.

L’adhesió ha suposat per a Alzira posar en marxa diversos projectes de promoció de la salut en la població més vulnerable. Centrant els projectes de salut comunitària en el barri de l’Alquerieta a traves del projecte RIU. Adscrit al Centre de Salut Pública, i FISABIO, amb la qual hi ha un conveni de col·laboració des del 2011.

En esta estratègia de participació comunitària, l’Ajuntament a través de l’àrea de serveis socials i en coordinació amb el Centre de Salut Pública d’Alzira. Fa un pas avant per a crear la Mesa Intersectorial de Salut del municipi.

Els primers passos per a constituir-la són les dos sessions de formació en què els primers destinataris han sigut les entitats socials adscrites al Consell d’Acció Social i Salut del departament de serveis socials. Les entitats adscrites a la Taula per la Convivència i altres col·lectius com el 8M i el programa Alzira Camina. A poc a poc s’anirà formant i incorporant la resta de consells locals i espais de treball ciutadans que hi ha com a promotors de salut.

L’objectiu és entendre què es això de salut comunitària així com aprendre habilitats i coneixements. Que han de permetre participar de manera activa en el disseny futur d’accions de promoció de la salut. La primera d’estes sessions va tindre lloc dijous passat i la pròxima serà el 22 de febrer a les instal·lacions de l’EPA Enric Valor. Per part dels companys de Tresesmés.

La regidora de Serveis Socials, Polítiques Inclusives, Igualtat i Habitatge, Amèlia Blanquer. Ha explicat que «es tracta de crear un espai de treball per a la promoció de la salut on càpien tots els agents que contribuïxen al nostre benestar. Des dels diferents agents socials, professionals de diversos sectors i associacions fins a col·lectius que representen la ciutadania. És el punt de partida per a un treball més coordinat entre totes les parts, ja que a partir d’ara parlarem el mateix llenguatge».