Des del 22 d’abril fins al 20 de maig es poden demanar estes subvencions a la seu electrònica municipal.

Com cada any, la Regidoria de Participació Ciutadana, encapçalada per Gemma Alós. Ha publicat la convocatòria de les subvencions a les associacions veïnals dels diferents barris del municipi.

Enguany es destinen 17.000 euros, mantenint-se el mateix pressupost que anys anteriors

Estes subvencions municipals tenen com a objectiu facilitar la tasca de les associacions. Les quals tenen un paper fonamental en la participació ciutadana, escoltant els problemes i suggeriments dels veïns i les veïnes de la nostra ciutat.

Concretament, les ajudes subvencionen les activitats, el manteniment dels locals i l’equipament de les associacions, tenint en compte el nombre de socis inscrits. “Es tracta d’unes ajudes – explica la regidora de Participació Ciutadana Gemma Alós. Que pretenen fomentar la participació i sobretot que el veïnat de la ciutat siga actiu i participatiu en la vida de la ciutat”.

Prèviament a l’obertura del termini per a demanar-les, s’ha dut a terme la tasca informativa personalitzada a aquests col·lectius per tal que es puguen beneficiar d’estes subvencions. A més s’ha dut a terme una reunió en la qual es va incidir en els canvis de les bases que regulen les subvencions i es van tractar temes com la tramitació electrònica per a la sol·licitud i la posterior justificació de les ajudes.

Cal recordar que per a poder sol·licitar-les, les Associacions Veïnals hauran d’estar degudament inscrites en el Registre Municipal d’Associacions. L’abonament de les subvencions requerirà la justificació amb pagament bancari dels gastos presentats.

Des del 23 d’abril fins al 20 de maig, les associacions interessades poden fer la seua sol·licitud en la seu electrònica municipal, www.alzira.es i buscant al catàleg de tràmits ASSOCIACIONS: Sol·licitud de subvencions a les Associacions Veïnals (sempre amb el certificat de firma electrònica de la pròpia entitat).